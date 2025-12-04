TPHCM đề xuất bố trí 10.800 tỷ đồng chuẩn bị mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính bố trí 10.800 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa phận TPHCM) trong năm 2026.

Thông tin trên được nêu tại báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM gửi Bộ Xây dựng mới đây về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, tại dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đối với nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của TPHCM về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND TPHCM đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao nhiệm vụ báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu đất có diện tích khoảng 6 ha thuộc Tiểu khu 2 Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2) bằng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Thành phố để tạo quỹ nền đất phục vụ tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đầu tư công khác trên địa bàn TPHCM.

TPHCM phấn đầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Minh họa đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Về nhu cầu bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2025, hiện nay, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát để thống nhất ranh Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận TPHCM.

Do đó, ngày 26/9/2025, UBND TPHCM có Công văn số 2277 gửi Bộ Xây dựng có ý kiến về nhu cầu bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam (đoạn qua địa phận TPHCM). Theo đó, năm 2025, TPHCM chưa có nhu cầu bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính bố trí 10.800 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa phận TPHCM) trong năm 2026.

Vì vậy Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính bố trí 10.800 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa phận TPHCM) trong năm 2026.

Đồng thời, cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Xây dựng bàn giao ranh chính thức của dự án, phạm vi chiếm dụng công trình làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TPHCM).

Toàn tuyến được đầu tư mới khổ đôi 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, có 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa... Đoạn qua TPHCM dài khoảng 17 km, với hai đầu mối chính là ga Thủ Thiêm diện tích hơn 17 ha và Depot Long Trường hơn 60 ha.