Phấn đấu năm 2026 khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

TPO - Về phát triển hạ tầng chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sẽ triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM; phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong năm 2026.

Sáng 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2025 và 5 năm 2021- 2025; dự kiến kế hoạch phát triển năm 2026.

Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao

Theo Thủ tướng, trong 5 năm qua, dù gặp nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao .

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước, vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỷ đồng; trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí... khoảng 1,1 triệu tỷ đồng; tăng thu, tiết kiệm chi 1,57 triệu tỷ đồng.

Về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, Thủ tướng nhấn mạnh có nhiều đột phá. Đến hết năm 2025, dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển. Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài được tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh, giúp khơi thông nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng.

“Chính phủ đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Cùng với đó, Chính phủ triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Nhờ đó, biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm. Đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào nền nếp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, như thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu còn diễn biến phức tạp. Sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng chính. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng, sụt lún, sạt lở… tại các đô thị lớn, miền núi chưa được xử lý hiệu quả.

Năm 2026, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD

Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2026, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Thủ tướng cho biết sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; quản lý hiệu quả thị trường vàng, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.

Cùng với đó, Chính phủ tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới.

Triển khai hiệu quả thí điểm thị trường tài sản mã hóa; thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu...; đẩy mạnh xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm, năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm 50% thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Cùng với đó, tập trung triển khai Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Chu Lai, Phù Cát, Cà Mau, Thổ Chu; các cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu và Cảng Hòn Khoai...