Khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV: Xem xét 66 nội dung, quyết định nhân sự theo thẩm quyền

TPO - Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12, thời gian làm việc khoảng 40 ngày.

Trao đổi với phóng viên trước kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khép lại một nhiệm kỳ với rất nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Theo ông Mạnh, các nội dung được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này sẽ tiếp tục định hình hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý của đất nước, thúc đẩy sự đổi mới, phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.

Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội.

“Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo nền tảng cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, công tác nhân sự sẽ được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước”, bà Yên nêu rõ.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết thay vì sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến lý giải, đây là đạo luật lớn, có tác động trực tiếp, sâu rộng tới tất cả hoạt động kinh tế - xã hội của người dân, doanh nghiệp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội chưa xem xét, thông qua việc sửa đổi Luật Đất đai để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc khi triển khai luật. Thay vào đó, Quốc hội sẽ ban hành một Nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc của Luật Đất đai 2024.