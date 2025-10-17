Thông tin về công tác nhân sự tại kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra

TPO - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất giữa lãnh đạo của Đảng, sự chủ động của các cơ quan nhà nước và quyền quyết định của Quốc hội. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10.

Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi: Quốc hội dự kiến quyết định những vấn đề nhân sự quan trọng nào và quy trình bầu cử, phê chuẩn sẽ diễn ra như thế nào trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV?

Trả lời, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp quan trọng, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: Như Ý.

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm: Bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước. “Đây là quy trình thường xuyên, nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới”, bà Yên cho hay.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, toàn bộ quy trình nhân sự được tiến hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân thông qua hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

“Có thể khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo nền tảng cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, công tác nhân sự sẽ được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước”, bà Yên nêu rõ.

Công tác nhân sự sẽ tiến hành ngày cuối tuần đầu tiên

Tại họp báo, phóng viên cũng đặt câu hỏi: Trung ương đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội; 2 Chủ nhiệm Ủy ban và phê chuẩn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ phê chuẩn bao nhiêu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và dự kiến chương trình kỳ họp 10, công tác nhân sự sẽ thực hiện vào thời gian nào?

Trả lời nội dung này, bà Tạ Thị Yên cho biết, trên cơ sở chủ trương, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự quan trọng như phóng viên vừa nêu.

Hiện các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối của tuần đầu tiên. Các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, bà Yên thông tin đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và sự giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

“Có thể khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất giữa lãnh đạo của Đảng, sự chủ động của các cơ quan nhà nước và quyền quyết định của Quốc hội. Đây không chỉ là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong thời kỳ phát triển mới”, bà Yên nêu rõ.