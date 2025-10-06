Trung ương cho ý kiến về nhân sự Phó Thủ tướng và hai Bộ trưởng

TPO - Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh thuộc các cơ quan của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13. Ảnh: nhandan.vn

Theo đó, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về một số nội dung: Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu). Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Trong buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Trung ương cũng bỏ phiếu giới thiệu: Nhân sự tái cử Trung ương khoá XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. Nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.