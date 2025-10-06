Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trường Phong
TPO - Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ, trong đó, bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sáng 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Trong đó, Trung ương đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện là ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Trường Phong
