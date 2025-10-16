Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo cán bộ, công việc

TPO - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Dân là gốc”, kiên trì phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo cán bộ, công việc...

Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc trọng thể.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XII, XIII). Phương thức lãnh đạo được đổi mới cả về tư duy và hành động, giải quyết được nhiều vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp, đột xuất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Như Ý.



Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường với sự đồng thuận cao của người dân. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; triển khai 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung; tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân cả nhiệm kỳ là 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước; GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD; tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút FDI ước đạt 11,5 tỷ USD. Đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 53%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, quan điểm phát triển xuyên suốt là Thủ đô Hà Nội tiên phong, gương mẫu, đặt mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện 3 đột phá phát triển; 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thành phố sẽ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô; xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực, xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính…

Bốn bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những kết quả nổi bật là, thành phố đã tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các chủ trương lớn liên quan đến phát triển Thủ đô. Thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm qua 3 cuộc làm việc, đồng thời lãnh đạo các nhiệm vụ mới như sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Như Ý.



Về đổi mới phương thức lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã sửa đổi Quy chế làm việc 5 lần để phù hợp quy định Trung ương, tăng cường phân cấp, ủy quyền. Phong cách làm việc được đổi mới: Khoa học, quyết liệt, linh hoạt, đặc biệt trong kiểm soát đại dịch COVID-19, khắc phục bão Yagi, phục hồi kinh tế. Công tác cải cách hành chính trong Đảng gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh…

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại, khuyết điểm, đồng thời rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những nội dung quan trọng, như: Luôn đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh trong mọi thời điểm; đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chú trọng khâu tổ chức triển khai thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Dân là gốc”, kiên trì phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo cán bộ, công việc...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đề nghị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.