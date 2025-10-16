Quốc hội xem xét, quyết định 66 nội dung quan trọng ở 'kỳ họp lịch sử'

TPO - Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, quyết định các vấn đề trọng đại quốc gia và đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới.

Đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Chiều 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc ngày 20/10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, quyết định khối lượng lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, quyết định các vấn đề trọng đại quốc gia và đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 đến 12/12, xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm 50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Đến nay, Chính phủ đã trình 108/120 hồ sơ, tài liệu, cơ bản đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội. Trong đó có nhiều vấn đề mới, khó, nhất là đối với một số dự án luật, nghị quyết chuyên ngành nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc như đất đai, quy hoạch, giáo dục, chuyển đổi số… Đến nay, còn 12 tài liệu đang được khẩn trương hoàn thiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Quốc hội và Chính phủ đã có sự phối hợp, chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 10. Những nội dung mà Chính phủ đã trình, các cơ quan của Quốc hội đã phát huy trách nhiệm rất cao để thẩm tra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ sớm trình các nội dung còn lại với tài liệu, hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng, chất lượng.

Nêu rõ Kỳ họp thứ 10 diễn ra khoảng 40 ngày và có thể kéo dài hơn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung ưu tiên, tránh dàn trải trong thảo luận tại tổ và tại hội trường, tiếp thu, giải trình phải rõ ràng; tăng cường thảo luận, phản biện, lắng nghe đa chiều để tiếp thu, giải trình bảo đảm chính xác, thuyết phục, chất lượng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với yêu cầu rất cao. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu các ý kiến, với tinh thần đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa, đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn và khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan chủ trì xây dựng các hồ sơ, tài liệu, các Phó Thủ tướng phụ trách tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ động, phối hợp tích cực, nhịp nhàng, từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan cần khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị để phát huy hiệu quả nhanh nhất.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương phối hợp tích cực với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tốt nhất công tác phục vụ kỳ họp.

Các bộ trưởng được phân công trình bày các tờ trình mà vắng mặt trong kỳ họp, do tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác thì phải báo cáo Thủ tướng để phân công người khác thay, đồng thời thông tin, báo cáo lại Quốc hội kịp thời.