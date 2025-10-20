Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

TPO - Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khai mạc sáng nay (20/10), với thời gian làm việc dự kiến khoảng 40 ngày.

Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự Đoàn viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tham dự lễ viếng còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội khóa XV.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam - Kỳ họp thứ 10”.

Trong tiếng quân nhạc trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc hội

Sau khi họp phiên trù bị, Quốc hội sẽ tiến hành phiên khai mạc trọng thể vào lúc 9h sáng ngày 20/10, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời định hướng cho giai đoạn phát triển mới, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Khối lượng công việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 rất lớn khi xem xét, quyết định tới 66 nội dung, trong đó có 49 luật, 4 nghị quyết, 13 nhóm nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này sẽ họp liên tục chứ không chia thành 2 đợt như trước đây.

Các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan được bố trí trình bày gộp, thảo luận chung trong cùng một phiên họp.

Kỳ họp thứ 10 cũng không tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể, mà thực hiện chất vấn bằng văn bản và bố trí thảo luận chung trong 1 buổi...

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.