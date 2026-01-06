Khẩn trương đề xuất hình thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”

Tối 6/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Thông tin tại phiên họp cho biết, 2 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Trong đó, dự án thành phần 1 tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được khởi công đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám; khởi công một số khu tái định cư; bố trí vốn giải phóng mặt bằng cho nhiều địa phương của 2 dự án đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng chủ chỉ rõ các khó khăn, thách thức cần vượt qua như nhiều hạng mục công việc phải triển khai đồng thời, tiến độ rất gấp. Để khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào tháng 12/2026 thì việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến Bắc - Nam tốc độ cao trong 12 tháng là rất thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị hết sức khẩn trương, khoa học.

Cho rằng, thời gian tới là giai đoạn then chốt, quan trọng, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "6 rõ" và thực hiện nghiêm túc "3 tập trung": Tập trung lãnh đạo, tập trung lực lượng, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm này.

Thủ tướng cũng lưu ý triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”: Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho dự án

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ phù hợp nhất cho dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng tiêu chí, quy trình lựa chọn hình thức đầu tư một cách khoa học, minh bạch, bảo đảm lợi ích quốc gia, chống tham nhũng, tiêu cực; trình Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1/2026; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền đối với kiến nghị này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hợp đồng với tư vấn hỗ trợ, đẩy nhanh việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu khởi công một số hợp phần vào cuối năm 2026 như kế hoạch.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đã được duyệt và Nghị quyết của Quốc hội cho phép tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đối với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026, phê duyệt dự án vào tháng 7/2026, khởi công các hạng mục chính từ tháng 12/2026.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn và Hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt - Trung trong quý I/2026.

Về các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng; rà soát và áp dụng tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại, hướng tới phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

“Phải ưu tiên cho việc triển khai tuyến đường sắt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất; tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc, Hà Nội”, Thủ tướng chỉ rõ.