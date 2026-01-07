Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tổng điều tra kinh tế toàn quốc

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 7/1, tại TP Hải Phòng, Cục Thống kê - Bộ Tài chính tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính - nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Nhiệm vụ này được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng trở nên quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

dieu-tra-kinh-te2.jpg
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - phát biểu tại lễ ra quân.

Điểm mới trong cuộc điều tra năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin, đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - cho rằng, đối với thành phố, đây không chỉ là nhiệm vụ thống kê thuần túy mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp thành phố có góc nhìn đầy đủ, khách quan về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh, mức độ chuyển đổi số và phân bố các cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Ông Kiên đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội... trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho lực lượng điều tra viên. Đây vừa là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực, góp phần tạo nền tảng dữ liệu quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương và các cơ sở kinh tế.

dieu-tra-kinh-te3.jpg
Lực lượng điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra tại cơ sở ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi phát động lễ ra quân, 2 đoàn công tác triển khai nhiệm vụ điều tra tại cơ sở trên địa bàn Hải Phòng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tổng điều tra kinh tế #ứng dụng công nghệ #năng lực cạnh tranh

Xem thêm

Cùng chuyên mục