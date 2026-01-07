Tổng điều tra kinh tế toàn quốc

TPO - Sáng 7/1, tại TP Hải Phòng, Cục Thống kê - Bộ Tài chính tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính - nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan và hiện đại về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Nhiệm vụ này được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng trở nên quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - phát biểu tại lễ ra quân.

Điểm mới trong cuộc điều tra năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin, đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử CAPI và Webform; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng tới xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hội nhập.

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - cho rằng, đối với thành phố, đây không chỉ là nhiệm vụ thống kê thuần túy mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp thành phố có góc nhìn đầy đủ, khách quan về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh, mức độ chuyển đổi số và phân bố các cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Ông Kiên đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội... trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho lực lượng điều tra viên. Đây vừa là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực, góp phần tạo nền tảng dữ liệu quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương và các cơ sở kinh tế.

Lực lượng điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra tại cơ sở ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi phát động lễ ra quân, 2 đoàn công tác triển khai nhiệm vụ điều tra tại cơ sở trên địa bàn Hải Phòng.