Đề nghị tước giấy phép kinh doanh của Dầu khí Nam Sông Hậu

TPO - Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đang nợ thuế hơn 1.422 tỷ đồng, đã bị áp dụng hàng loạt biện pháp cưỡng chế thuế, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật, cơ quan thuế còn đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, tới nay, tổng số tiền thuế còn nợ của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã cổ phiếu: PSH) hơn 1.422 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, như phong tỏa tài khoản, hóa đơn, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Thuế TP. Cần Thơ sẽ phối hợp với Sở Tài chính để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhằm thu hồi triệt để khoản nợ thuế của công ty vào ngân sách nhà nước.

Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế hơn 1.422 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trước đó, Thuế TP. Cần Thơ đã công khai danh sách các người nộp thuế nợ thuế quá 90 ngày tính đến ngày 31/10. Trong danh sách này, NSH Petro đứng đầu về số tiền nợ thuế, với số nợ gần 1.280 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của NSH Petro cho thấy, công ty có quý thứ 2 liên tiếp không ghi nhận đồng doanh thu nào từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lũy kế tới hết tháng 9, NSH Petro mới có hơn 15 triệu đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (cùng kỳ năm trước hơn 644 tỷ đồng). Công ty chỉ có khoản thu từ hoạt động tài chính 162 triệu đồng trong quý 3 và 428 triệu đồng trong 9 tháng (cùng kỳ năm trước 11 tỷ đồng).

Do đó, NSH Petro tiếp tục ghi nhận lỗ trước thuế quý 3 hơn 150 tỷ đồng, 9 tháng lỗ hơn 472 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ hơn 556 tỷ đồng).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro và ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính NSH Petro - để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

NSH Petro được thành lập năm 2012, do ông Mai Văn Huy làm Chủ tịch HĐQT, trụ sở đặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP. Cần Thơ). Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, LPG, gas, với hệ thống cây xăng bán lẻ tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.