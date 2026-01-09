BSR đứng đầu toàn công đoàn Petrovietnam về chương trình 'Đổi mới sáng tạo dầu khí' năm 2025

Đúng 24h ngày 31/12/2025, hệ thống ghi nhận số lượng và giá trị chương trình “Đổi mới Sáng tạo Dầu khí” năm 2025 do Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phát động chính thức khép lại. Kết quả tổng hợp cho thấy Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi đứng đầu toàn Công đoàn Petrovietnam ở cả hai hạng mục quan trọng nhất: đơn vị có số lượng sản phẩm sáng tạo đăng ký nhiều nhất và đơn vị có tổng giá trị làm lợi cao nhất.

Cụ thể, trong năm 2025, Công đoàn BSR đã được Công đoàn Petrovietnam giao chỉ tiêu là 68 sản phẩm sáng tạo. Thực tế, Công đoàn BSR đạt 869 sản phẩm sáng tạo (đạt 1.278% chỉ tiêu được giao), dẫn đầu toàn Tập đoàn. Đồng thời, tổng giá trị làm lợi đạt hơn 34.893 tỷ đồng, cao nhất trong các đơn vị thành viên Petrovietnam, bỏ xa các đơn vị xếp sau. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô phong trào lao động sáng tạo tại BSR mà còn cho thấy chiều sâu, tính thực tiễn và hiệu quả kinh tế rõ nét của các sáng kiến được triển khai.

Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, ĐMST và CĐS của BSR họp định kỳ hàng tháng

Ở hạng mục số lượng sản phẩm sáng tạo đăng ký, bên cạnh vị trí số 1 của BSR, các đơn vị xếp sau gồm Công đoàn PVFCCo với 643 sản phẩm, Công đoàn PVComBank 221 sản phẩm, Công đoàn Vietsovpetro 184 sản phẩm, Công đoàn PV Power 179 sản phẩm, Công đoàn PVGAS 161 sản phẩm, Công đoàn PVEP 134 sản phẩm và Công đoàn NSRP 110 sản phẩm. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt phong trào thi đua lao động sáng tạo của Công đoàn BSR trong toàn hệ thống.

Xét về giá trị làm lợi, xếp sau BSR là Công đoàn Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) với hơn 11.375 tỷ đồng, Công đoàn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đạt 2.484 tỷ đồng, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đạt 1.798 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công đoàn PVGAS với 375,6 tỷ đồng, PVTrans 285,5 tỷ đồng, PVOIL 251,4 tỷ đồng. Những con số này cho thấy phong trào “Đổi mới Sáng tạo Dầu khí” đã lan tỏa mạnh mẽ, song BSR vẫn là điểm sáng nổi bật cả về lượng và chất.

Bà Trương Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn BSR nhấn mạnh: “Việc BSR đứng đầu toàn Công đoàn Petrovietnam ở cả hai hạng mục về số lượng và giá trị làm lợi không phải là kết quả ngẫu nhiên. Đây là thành quả của một quá trình dài xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, trong đó người lao động được khuyến khích mạnh mẽ dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất và dám chịu trách nhiệm. Công đoàn BSR xác định đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào thi đua, mà là động lực nội sinh gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”

Chương trình thi đua “Đổi mới Sáng tạo Dầu khí” giai đoạn 2024 – 2028 do Công đoàn Petrovietnam phát động nhằm kêu gọi, khích lệ người lao động Dầu khí phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, qua đó góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời, chương trình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, gắn hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn”, phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của người lao động Petrovietnam; tôn vinh, ghi nhận và khen thưởng xứng đáng những giá trị thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và xã hội.

NLĐ BSR hăng say lao động sản xuất

Tại BSR, phong trào lao động sáng tạo đã trở thành trụ cột quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh thị trường năng lượng và dầu khí thế giới tiếp tục biến động phức tạp. Nhờ sự chủ động trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa vận hành và quản trị, BSR vẫn duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và hiệu quả. Năm 2025, BSR sản xuất hơn 7,9 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt khoảng 142.298 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.250 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả ngắn hạn, trong giai đoạn 2020 – 2025, BSR đã phát triển thành công nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao như nhiên liệu đặc chủng Jet A-1K, DO L-62, RON 83; các chủng loại hạt nhựa PP chất lượng cao; MFO, SAF và lưu huỳnh rắn. Song song đó, Công ty đẩy mạnh tối ưu năng lượng, nâng cao hiệu suất vận hành và giảm phát thải thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ số, mô phỏng, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống quản trị tiên tiến, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) của BSR họp định kỳ hàng tháng. Đây không chỉ là một cơ chế điều hành, mà còn là “bộ não chiến lược” giúp BSR đánh giá toàn diện các đề xuất, công trình, sản phẩm KHCN; kịp thời tháo gỡ vướng mắc và định hướng ưu tiên nguồn lực cho những sáng kiến có khả năng tạo đột phá. Thông qua mô hình này, các ý tưởng đổi mới không bị dừng lại ở phạm vi kỹ thuật đơn lẻ mà được kết nối chặt chẽ với chiến lược phát triển dài hạn, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, BSR không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu trong phong trào “Đổi mới Sáng tạo Dầu khí” mà còn tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới, góp phần cùng Petrovietnam hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.