4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Từ nay tới năm 2030, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung nguồn lực để phát triển 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực là tôm, cua, lúa gạo và muối.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành chương trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2026-2030. Chương trình nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Theo đó, tỉnh Cà Mau xác định tập trung nguồn lực để phát triển 4 sản phẩm quan trọng nhất, gồm: Tôm, cua, lúa gạo và muối.

Cà Mau sẽ giữ ổn định hơn 189.000 ha đất canh tác lúa, phấn đấu đạt sản lượng gần 1,9 triệu tấn/năm.

Đối với mặt hàng tôm, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sản lượng đạt 750.000 tấn, với kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 3,5 tỷ USD.

Với con cua, tỉnh Cà Mau sẽ được chú trọng mở rộng diện tích nuôi từ 15 - 20% so với năm 2025, hướng tới xây dựng ít nhất 2 doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị xuất khẩu và 100% lô hàng phải thực hiện truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Trong lĩnh vực trồng trọt, Cà Mau sẽ giữ ổn định hơn 189.000 ha đất canh tác lúa, phấn đấu đạt sản lượng gần 1,9 triệu tấn/năm. Điểm nhấn của giai đoạn này là triển khai 55.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo đề án 1 triệu héc-ta của Chính phủ, đồng thời xây dựng các vùng lúa - tôm sinh thái rộng khoảng 10.000 ha tại các khu vực thế mạnh.

Với mặt hàng muối, tỉnh Cà Mau duy trì diện tích 1.670 ha, tập trung tại các xã ven biển Đông để sản xuất muối chất lượng cao, trong đó ưu tiên mô hình muối trải bạt công nghệ hiện đại.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đặc biệt, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sâu vào khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch và đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử lớn.

Tân Lộc
#nông nghiệp #Cà Mau #tôm #cua #lúa gạo #muối #phát triển

