Kinh tế

Google News

Doanh nghiệp Việt đưa sản phẩm chủ lực vào kênh bán lẻ quốc tế

P.V

Tháng 10.2025 vừa qua, sản phẩm CHIN-SU và Nam Ngư chính thức có mặt tại hệ thống Costco (Mỹ, Hàn Quốc) và Woolworths (Úc) - những kênh bán lẻ hàng đầu thế giới. Động thái này cho thấy năng lực sản xuất, tiêu chuẩn quốc tế và sức hấp dẫn ngày càng lớn của hàng tiêu dùng Việt trên thị trường toàn cầu.

Năng lực sản xuất và R&D của thương hiệu Việt giúp mở rộng thị trường quốc tế

Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp Việt đang chứng minh khả năng chinh phục thị trường quốc tế bằng chất lượng sản phẩm và tốc độ đổi mới. Sự xuất hiện của CHIN-SU và Nam Ngư tại các hệ thống bán lẻ hàng đầu như Costco và Woolworths không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu mới cho ngành gia vị Việt, mà còn phản ánh năng lực sản xuất hiện đại và sự đầu tư bài bản vào R&D của doanh nghiệp nội.

Tại Việt Nam, Masan Consumer (Upcom: MCH), thành viên trong hệ sinh thái Masan và cũng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng FMCG Việt Nam. Đơn vị này sở hữu chuỗi giá trị sản xuất đồng bộ, từ nguyên liệu đến thành phẩm, đạt chuẩn quốc tế về quản trị chất lượng và an toàn thực phẩm. Có thể nói một trong những hạt nhân của năng lực này là Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (CIC), nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu & phát triển sản phẩm (R&D) dựa trên thấu hiểu sâu sắc khẩu vị và hành vi tiêu dùng.

Chiến lược phát triển của MCH xoay quanh ba trụ cột: Cao cấp hóa sản phẩm (Premiumization), mở rộng tiêu dùng ngoài gia đình (Out-of-home) và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo (R&D). Mỗi năm, CIC tạo ra hơn 100 sáng kiến mới, trong đó có nhiều sản phẩm trở thành xu hướng tiêu dùng hiện đại, như Omachi Lẩu tự sôi, Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn hay Wake-Up 247.

la-lam-va-thich-thu-voi-tuong-ot-chinsu-huong-vi-rat-viet-nam-1.jpg

Đặc biệt, sở hữu năng lực R&D vượt trội cùng công nghệ tiên tiến giúp MCH rút ngắn thời gian tung sản phẩm mới ra thị trường xuống dưới 12 tháng, nhanh gấp đôi mặt bằng chung ngành FMCG. Nhờ đó, gần 20% doanh thu của MCH giai đoạn 2018 - 2024 đến từ các sản phẩm đổi mới, cho thấy hiệu quả của chiến lược R&D định hướng tăng trưởng.

Việc đưa sản phẩm vào các chuỗi bán lẻ quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu mà còn khẳng định năng lực nội tại của ngành hàng tiêu dùng Việt Nam, từ quản trị chất lượng, logistics, đến khả năng thích ứng với tiêu chuẩn toàn cầu. Đây được xem là bước đi quan trọng để hàng Việt đạt vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị tiêu dùng khu vực.

Tái cấu trúc hệ thống phân phối - tín hiệu tăng trưởng trở lại từ quý 4

Sau giai đoạn tái cấu trúc hệ thống phân phối, Masan Consumer kỳ vọng tăng trưởng dương trở lại trong quý 4/2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phục hồi 2026. Tại Hội nghị Nhà đầu tư Masan ngày 29/10, ông Huỳnh Việt Thăng - Giám đốc Tài chính Masan Consumer cho biết, doanh thu quý 3 giảm 5,9% và EBITDA giảm 7,4% do ảnh hưởng ngắn hạn từ việc triển khai hệ thống phân phối trực tiếp. Tuy nhiên, dự án này đã hoàn tất trên 34 tỉnh thành và đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ tháng 10.
Dự án hệ thống phân phối trực tiếp là mô hình tối ưu hóa tồn kho và mạng lưới phân phối, giúp hàng hóa MCH đến trực tiếp các điểm bán gần người tiêu dùng nhất. Dự án tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: con người, công nghệ và kết nối, với đội ngũ bán hàng được tái cấu trúc theo khu vực, hệ thống phần mềm gợi ý đơn hàng tự động, và kênh kết nối trực tiếp giữa đại diện kinh doanh và điểm bán. Kết quả, độ phủ trực tiếp tăng 40% lên 345.000 điểm bán, tỷ trọng kênh sỉ giảm từ 60% xuống 30%, năng suất lao động tăng 50% trong khi chi phí được giữ ổn định.
Ông Danny Le – Tổng giám đốc Masan Group nhấn mạnh trong cuộc gặp với nhà đầu tư mới đây: “Việc tái cấu trúc hệ thống phân phối là bước đi đúng đắn cho tăng trưởng trung và dài hạn. Chúng tôi không chỉ hướng tới kết quả của một quý, mà hướng tới hiện đại hóa toàn bộ chuỗi giá trị tiêu dùng tại Việt Nam.”

nam-ngu-cua-viet-nam-trung-bay-tren-ke-hang-cung-cac-san-pham-noi-dia-tai-costco-han-quoc.jpg

Theo kế hoạch, Masan Consumer (MCH) dự kiến sẽ quay lại quỹ đạo tăng trưởng trong quý 4/2025. Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đang triển khai các bước chuẩn bị cho đợt IPO, dưới sự tư vấn của các ngân hàng đầu tư quốc tế.

Đại diện Ban lãnh đạo Masan Group cho biết, khả năng niêm yết cổ phiếu MCH trên sàn HOSE ngay trong những tháng cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026 là rất khả thi, nhờ nền tảng tài chính vững chắc, kết quả kinh doanh tích cực và tâm lý lạc quan của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc niêm yết thành công cũng được kỳ vọng sẽ giúp MCH sớm đủ điều kiện gia nhập rổ chỉ số VN30, qua đó mở rộng tệp nhà đầu tư và củng cố vị thế là doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.
Trong bức tranh chung của Tập đoàn Masan, quý 3/2025 đánh dấu quý có lợi nhuận cao nhất kể từ đầu năm 2022, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của WinCommerce, Masan MEATLife và Masan High-Tech Materials. Đối với Masan Consumer, giai đoạn cuối năm 2025 – 2026 được kỳ vọng sẽ là bước chuyển mình quan trọng, khi doanh nghiệp tái tăng trưởng và tái định vị trên thị trường vốn.

Chiến lược củng cố hệ thống phân phối, đẩy mạnh R&D và mở rộng thị trường quốc tế đang giúp Masan Consumer tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị tiêu dùng hiện đại, nơi chất lượng, đổi mới và tốc độ là nền tảng tạo nên tăng trưởng bền vững.

P.V
