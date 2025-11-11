Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Hàng nghìn sản phẩm công nghiệp chủ lực quy tụ tại Hanoi MIP Fair 2025

Thục Quyên
TPO - Để thúc đẩy và tạo đà cho sự phát triển bền vững ngành công nghiệp Thủ đô, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội năm 2025 – Hanoi MIP Fair sẽ diễn ra từ 12/11 - 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E – 91 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) quy tụ 350 gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài Thủ đô.

Năm 2025, Hanoi MIP Fair tiếp tục phát huy sứ mệnh “kết nối – đổi mới – hợp tác”, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo – tự động hóa, điện – điện tử – điện lạnh, vi mạch – bán dẫn – công nghệ thông tin, cùng nhóm các sản phẩm khác có ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

z7209867050770-51d55676c9b376e6a118736f04c01088.jpg
Hội chợ nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo – tự động hóa, điện – điện tử – điện lạnh, vi mạch – bán dẫn của thành phố

Hội chợ năm nay được tổ chức trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Song song đó, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô, tạo khuôn khổ thuận lợi để các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, phát huy vai trò tiên phong trong đầu tư, ứng dụng công nghệ và phát triển sản xuất.

Những định hướng này được thể hiện rõ nét tại hội chợ, nhằm giới thiệu và tôn vinh những doanh nghiệp công nghiệp tiêu biểu, các giải pháp số hóa và mô hình sản xuất xanh, thông minh được phát triển và sáng tạo bởi doanh nghiệp Việt, gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Song song với hoạt động triển lãm, chuỗi hội nghị kết nối doanh nghiệp tham gia hội chợ với các nhà mua hàng nước ngoài, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ là nơi lãnh đạo các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng trao đổi về chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế trong công nghiệp công nghệ cao

Chuỗi sự kiện cũng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tham dự tiếp cận công nghệ, thiết bị chuẩn 4.0 từ các quốc gia công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…, giúp doanh nghiệp Việt Nam cập nhật xu hướng sản xuất hiện đại, tiếp cận mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tổ chức tôn vinh và trao danh hiệu Sản phẩm Công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025.

Thục Quyên
#Hanoi MIP Fair #công nghiệp chủ lực #Hà Nội #đổi mới sáng tạo #công nghệ cao #chuỗi sản xuất #chuỗi cung ứng #cơ khí chế tạo #tự động hóa #điện #điện tử

