Hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tìm cơ hội mở rộng thị trường

TPO - Hơn 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tại Hội chợ triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025. Hội chợ là cơ hội kết nối nhà mua hàng trên khắp thế giới với nhà sản xuất linh kiện phụ tùng trong nước.

Kết nối nhà mua hàng với nhà sản xuất

Ngày 18/9, Hội chợ triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện thường niên quy mô lớn, quy tụ hơn 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, có hơn 20 đơn vị mua hàng lớn như Samsung, Panasonic, TOTO, Tiger Việt Nam, Fujifilm, Foster Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Kiều Oanh – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội gồm 3 lĩnh vực chủ chốt: sản xuất linh kiện, phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành dệt may, da giày và công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

“Đến nay, Hà Nội có hơn 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với trên 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, sản xuất linh kiện, phụ tùng là nhóm chủ chốt, cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho hầu hết các ngành công nghiệp chế tạo chủ lực như sản xuất ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, điện - điện tử. Nhiều ngành, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có tỷ lệ nội địa hóa cao tạo lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu”, bà Oanh cho biết.

Theo bà Oanh, Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội là một sự kiện chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực chế tạo và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, nằm trong chuỗi các hoạt động của Triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo FBC ASEAN. Qua 8 năm tổ chức, hội chợ đã kết nối hàng chục ngàn nhà mua hàng trên khắp thế giới với các nhà sản xuất linh kiện phụ tùng trong nước theo các hình thức khác nhau, tạo ra giá trị ước tính hàng trăm triệu USD.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam cho biết, doanh nghiệp Việt ngày càng phát triển, được khách hàng quốc tế quan tâm, đặt hàng. Hội chợ giúp kết nối doanh nghiệp sản xuất và nhà mua hàng ở các nước.

Đại diện Hiệp hội CNHT Việt Nam, ông Tuất cũng đề xuất cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ông Tuất lấy ví dụ, doanh nghiệp mua chung nguyên liệu để giảm chi phí cho thành viên Hiệp hội.

“Hơn 1.000 doanh nghiệp đi mua vật liệu khiến chi phí vận chuyển cao. Khi có tổ chức làm bà đỡ cho mua chung và không ai tốt hơn Sở Công Thương Hà Nội. Ở các nước có nhiều công ty không hướng tới lợi nhuận, bù đắp chi phí chính mình và làm lợi cho doanh nghiệp khác. Khi có công ty này, DN kết nối, sản lượng lớn chi phí vận tải, giá thấp hơn mua đơn lẻ. Đây là một trong các mong muốn đề xuất mà doanh nghiệp kiến nghị tới cơ quan chức năng”, ông Tuất đề xuất.

Doanh nghiệp trưng bày công nghệ, sản phẩm lĩnh vực công nghệ hỗ trợ tại triển lãm.

Các nhà mua hàng trên thế giới ngày càng quan tâm đến Việt Nam

Ông Otsuka Tetsuhisa – Thành viên ban Điều hành Tập đoàn NC Network Nhật Bản chia sẻ, hội chợ lần này là một triển lãm quốc tế, nơi các doanh nghiệp sản xuất đến từ nhiều quốc gia (gồm Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức và Ý) hội tụ để thúc đẩy giao lưu kỹ thuật và kết nối kinh doanh. Các doanh nghiệp tham gia sẽ giới thiệu tối đa công nghệ gia công của mình. Ngay cả trong khu vực ASEAN, một triển lãm quy mô lớn tập hợp hàng trăm công ty chuyên về công nghệ như thế này cũng rất hiếm có.

“Các nhà mua hàng trên toàn thế giới ngày càng quan tâm đến Việt Nam và tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước. FBC đã phát triển thành một nền tảng đủ lớn để đón tiếp những nhà mua hàng quốc tế đó, và đã bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong việc mang nhiều cơ hội kinh doanh đa dạng đến Việt Nam”, ông Otsuka Tetsuhisa cho biết.

Theo ông Otsuka Tetsuhisa, trước đây, ngay cả khi các nhà mua hàng toàn cầu muốn tìm hiểu ngành sản xuất của Việt Nam vẫn vô cùng khó khăn bởi họ không biết phải tìm ở đâu. Đến với FBC tổ chức tại VEC, việc kết nối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

“Từ nay về sau, chúng tôi sẽ tiếp tục mang những nhu cầu của các nhà mua hàng khắp thế giới về Việt Nam. Đồng hành cùng tất cả các doanh nghiệp đang nỗ lực mỗi ngày trong ngành sản xuất, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng các cơ hội kinh doanh toàn cầu”, ông Otsuka Tetsuhisa cho biết.

Hội chợ triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 17-19/9/2025.