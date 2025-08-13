Công nghiệp hỗ trợ bứt phá từ chuyển đổi số

TPO - TPHCM vừa khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp trong ngành. Sự kiện là cầu nối để các doanh nghiệp hỗ trợ, điện tử tiếp cận chuyển đổi số, tận dụng chính sách mới, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ứng dụng chuyển đổi số để bứt phá

Ngày 13/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Hội Tin học TPHCM (HCA) tổ chức Tuần lễ kết nối giao thương ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử – công nghệ thông tin năm 2025. Đồng thời diễn ra hội thảo chủ đề “Chuyển đổi số – Cơ hội bứt phá cho SME”.

Hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử và công nghệ thông tin trưng bày sản phẩm tiêu biểu, kết nối giao thương, tiếp cận các nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp FDI và đối tác quốc tế. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp công nghệ mới, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2024, Việt Nam có 73.788 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 10,1% so với năm trước. Trong đó, khoảng 1.900 doanh nghiệp có doanh thu từ thị trường nước ngoài, đạt 11,5 tỷ USD, tăng hơn 53% so với năm 2023. Doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông đạt 166,7 tỷ USD, chiếm khoảng 11% GDP.

Tuy nhiên, tiềm năng phát triển hạ tầng số và kinh tế số trong nước vẫn chưa được khai thác hết, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và CNTT. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các xu hướng như sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số sâu rộng đang định hình lại nền sản xuất toàn cầu.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham quan gian hàng chip điện tử do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Ảnh: Uyên Phương

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC nhận định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Công nghệ số và doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò cốt lõi trong mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số, thay đổi phương thức quản lý, sản xuất và tiêu dùng.

“TPHCM thời gian qua đã chủ động hội nhập quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ số, hướng tới sản xuất và xuất khẩu xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam.” – bà Quyên cho biết.

Tuần lễ kết nối giao thương năm nay quy tụ 30 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), an toàn thông tin, thương mại điện tử, ERP, CRM, logistics thông minh đến ứng dụng Blockchain và IoT. Các gian hàng được thiết kế tương tác trực tiếp, giúp khách tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất thông minh, thao tác trên phần mềm quản trị và trao đổi trực tiếp với chuyên gia.

TPHCM khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương ngành công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử 2025. Ảnh: Uyên Phương

Thách thức và cơ hội bứt phá

Theo ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TPHCM kiêm Phó Chủ nhiệm CLB Chuyển đổi số dành cho SME, tốc độ phát triển công nghệ hiện tính bằng tuần, bằng tháng khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu áp lực lớn. Ngoài yêu cầu vận hành hiệu quả với chi phí tối ưu, SME còn phải thích ứng nhanh với tiêu chuẩn “Sạch – Xanh” ngày càng cao từ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Dù vậy, công nghệ số mở ra cơ hội chưa từng có. Các giải pháp AI, Big Data, IoT, điện toán đám mây và mạng xã hội cho phép SME tối ưu hóa vận hành, khai thác dữ liệu để ra quyết định kinh doanh thông minh và xây dựng mô hình kinh doanh số sáng tạo. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhỏ có thể mở rộng phạm vi hoạt động, gia tăng khả năng cạnh tranh với các tập đoàn lớn.

Cũng theo ông Tuấn, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của ngành công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện – điện tử tại Việt Nam. Hiện, cả nước hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu nội địa về linh kiện và vật tư, với tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt khoảng 15,7%.

Trước làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc, Việt Nam đã khẳng định vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Foxconn mở rộng chuỗi sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Ninh, Bắc Giang và các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, sự gia tăng đầu tư vào linh kiện bán dẫn, chip và đóng gói vi mạch cũng đang là điểm sáng khi các doanh nghiệp như Hana Micron và Amkor triển khai các dự án triệu đô tại Việt Nam.

Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, nhằm đạt khả năng chủ động trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, các chương trình hỗ trợ sản xuất, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ đang được thực thi mạnh mẽ, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nội địa.