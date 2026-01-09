Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cần Thơ lên phương án chống thiếu nước do hạn mặn mùa khô

Nhật Huy
TPO - Trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn trong mùa khô năm 2026, ngành nông nghiệp và chính quyền TP. Cần Thơ đã lên sẵn các phương án bảo đảm nguồn nước cho người dân, đặc biệt tại khu ven biển, vùng nguy cơ cao nhiễm mặn.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ - cho biết, sở đã lên các phương án cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn trong mùa khô. Hiện toàn thành phố có 37 trạm cấp nước nông thôn. Trong mùa khô năm nay, ngành sẽ tăng cường công suất hoạt động của toàn bộ các trạm này, đồng thời chuẩn bị đưa vào vận hành thêm 4 nhà máy nước tại khu vực Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung (Sóc Trăng cũ).

Ngoài ra, theo ông Chân, tại mỗi trạm cấp nước nông thôn sẽ được lắp đặt một bồn chứa dung tích 10.000 lít, luôn được bơm đầy để cung cấp nước miễn phí cho người dân trong trường hợp xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Người dân ở các khu vực khan hiếm nước có thể đến các trạm để lấy nước sử dụng.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ.

“Trong tình huống xấu nhất, chúng tôi đã chuẩn bị phương án huy động sà lan, tàu và xe bồn để vận chuyển nước đến các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô”, ông Chân nhấn mạnh.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, vấn đề xâm nhập mặn và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô đã được thành phố chủ động tính toán từ sớm. Ngay từ giữa tháng 10 và 11/2025, UBND TP. Cần Thơ đã làm việc với các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn để xây dựng kịch bản ứng phó cho mùa khô năm 2026.

Theo ông Tuyên, hiện các nhà máy nước tại khu công nghiệp Sông Hậu có công suất thiết kế khoảng 100.000 m³/ngày đêm, trong khi mức tiêu thụ thực tế mới đạt khoảng 7.000-8.000 m³/ngày đêm, còn dư công suất. Thành phố đã chỉ đạo kết nối, đấu nối hệ thống cấp nước giữa Cần Thơ với các địa phương lân cận như Hậu Giang và Sóc Trăng (trước đây), nhằm bảo đảm nguồn nước cho các khu vực ven biển.

“Trường hợp chi phí đầu tư tuyến ống vượt quá khả năng của doanh nghiệp, thành phố sẽ xem xét bố trí vốn đầu tư công để xây dựng hệ thống dẫn nước, bảo đảm người dân vùng ven biển có đủ nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2026”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Nhật Huy
