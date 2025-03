Đảm bảo đủ than cho phát điện cao điểm mùa khô 2025

Dự kiến trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 3 đến tháng 7, các nhà máy điện trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) sẽ cần khoảng 1,75 triệu tấn than. Với kế hoạch giao nhận trong năm 2025 và lượng than tồn kho hiện hữu, EVNGENCO3 sẽ đảm bảo định mức, đủ than để sản xuất điện, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của hệ thống điện.

Nhằm đánh giá tình hình cung cấp than cho sản xuất điện mùa khô và các giải pháp đảm bảo cấp than cho sản xuất điện năm 2025, ngày 28/2, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị thuộc EVNGENCO3), Bình Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc (TCT Đông Bắc) cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện (phiên 1-2025).

Về tình hình cung ứng than cho các nhà máy của EVNGENCO3, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 cho biết, trong các tháng đầu năm 2025, các nhà máy đã đảm bảo đủ lượng than cho vận hành phát điện, khối lượng lưu trữ trong kho than tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy Mông Dương 1 đều đạt định mức quy định. Với kế hoạch giao, nhận trong năm 2025, khối lượng than lưu kho hiện hữu và tình hình dự báo nhu cầu phụ tải trong giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 3 đến tháng 7 của Tập đoàn, EVNGENCO3 sẽ đảm bảo định mức, đủ than để sản xuất điện, sẵn sàng huy động theo yêu cầu của Hệ thống điện.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Huy Nam - Phó tổng giám đốc TKV và ông Vũ Sỹ Thắng - Phó tổng giám đốc TCT Đông Bắc cam kết đảm bảo cung ứng than kịp thời, vượt tiến độ, đáp ứng nhu cầu huy động sản xuất điện và tồn kho thực tế cho các nhà máy điện của EVN. Các bên đều đồng thuận trong việc không ngừng hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó tổng giám đốc EVN đánh giá cao sự nỗ lực hợp tác hiệu quả của TKV và TCT Đông Bắc trong việc đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện. Chất lượng than cấp cho các nhà máy nhiệt điện đã có những cải thiện đáng kể so với các năm trước.

Nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong các phương án sản xuất điện, EVN đề nghị các đơn vị phát điện cần duy trì tồn kho than ở mức cao và chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp than ổn định khả năng cung ứng, phối hợp chặt chẽ với NSMO và đơn vị mua bán điện để đối chiếu và điều chỉnh nhu cầu theo kế hoạch.

EVN đề nghị TKV và TCT Đông Bắc tiếp tục tìm kiếm các nguồn than chất lượng, dài hạn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật tiệm cận thiết kế của nhà máy, giảm suất hao than, nâng cao hiệu quả vận hành các tổ máy.