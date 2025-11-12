Khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2025

TPO - Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, Hà Nội có 107 doanh nghiệp với 199 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực, đa số thuộc các ngành có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có tác động mạnh và có tính lan tỏa cao đến nền kinh tế Thủ đô.

Sáng 12/11, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2025 (Hanoi MIP Fair 2025) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, hiện Hà Nội có 107 doanh nghiệp với 199 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực, đa số thuộc các ngành có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đây là các doanh nghiệp có quy mô lớn, sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có tác động mạnh và có tính lan tỏa cao đến nền kinh tế Thủ đô, đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố.

Đặc biệt, các sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội là những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại, ngang tầm khu vực, thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử, cơ khí chính xác…

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực hội nhập, phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, triển khai nhiều chương trình, đề án thiết thực, có hiệu quả, đặc biệt là Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, một trong số các nội dung thuộc đề án là việc tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh tại gian hàng của doanh nghiệp

Theo bà Oanh, Hanoi MIP Fair 2025 là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các Nghị quyết số 23 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia, Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2025 (Hanoi MIP Fair 2025) sẽ diễn ra từ 12/11 đến 15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế - ICE, số 91 phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Hội chợ có quy mô 350 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành phố với nhiều thương hiệu nổi tiếng của các doanh nghiệp lớn như: Sơn Hà, May 10, Eurowindow, thiết bị điện Á Châu, Xuân Lộc Thọ, Canon, Elmich, Misa, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, Điện Quang,…

Trong khuôn khổ Hội chợ, Sở Công Thương Hà Nội cũng tổ chức chuỗi các sự kiện bên lề bao gồm: Hội nghị kết nối doanh nghiệp tham gia Hội chợ với các nhà mua hàng nước ngoài; Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2025.