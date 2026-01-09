KBC tham gia phát triển điện gió trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh

Ngày 7/1, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2, trong đó phê duyệt Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (là công ty con của KBC) là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.

Gia Lai là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển điện gió

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 có tổng mức đầu tư gần 6.905 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 56ha tại xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 160MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 502 triệu kWh/năm. Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 62ha tại xã Vân Canh và xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 180MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 623,2 triệu kWh/năm.

Với chiến lược đầu tư vào phát triển điện gió, KBC đang tiên phong trong việc cung cấp giải pháp năng lượng sạch cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; đặc biệt là trong cam kết với các nhà đầu tư công nghệ cao, AI data center, smart city, AI city, AI hightech parks,…, KBC quyết tâm "đi trước đón đầu" với cam kết cung cấp điện sạch (năng lượng tái tạo), hướng đến mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0), phù hợp xu hướng phát triển bền vững, từ đó tiến tới điện mặt trời áp mái, hệ thống điện mặt trời solar farm trong các khu công nghiệp, nhằm giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng, phù hợp với định hướng quốc gia về chuyển dịch năng lượng xanh.