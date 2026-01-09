Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

KBC tham gia phát triển điện gió trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh

P.V

Ngày 7/1, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2, trong đó phê duyệt Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (là công ty con của KBC) là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.

img-1143.jpg
Gia Lai là tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển điện gió

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 có tổng mức đầu tư gần 6.905 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 56ha tại xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 160MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 502 triệu kWh/năm. Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 62ha tại xã Vân Canh và xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 180MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 623,2 triệu kWh/năm.

Với chiến lược đầu tư vào phát triển điện gió, KBC đang tiên phong trong việc cung cấp giải pháp năng lượng sạch cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; đặc biệt là trong cam kết với các nhà đầu tư công nghệ cao, AI data center, smart city, AI city, AI hightech parks,…, KBC quyết tâm "đi trước đón đầu" với cam kết cung cấp điện sạch (năng lượng tái tạo), hướng đến mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0), phù hợp xu hướng phát triển bền vững, từ đó tiến tới điện mặt trời áp mái, hệ thống điện mặt trời solar farm trong các khu công nghiệp, nhằm giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng, phù hợp với định hướng quốc gia về chuyển dịch năng lượng xanh.

P.V
#KBC #điện gió #năng lượng xanh #Gia Lai #bền vững #Net Zero #năng lượng tái tạo

Cùng chuyên mục