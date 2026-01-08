Hải Phòng: Sau lùm xùm thịt bệnh, đồ hộp HaLong CanFoco 'mất hút' ở nhiều siêu thị

TPO - Sau lùm xùm về 130 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi tuồn vào 4 kho chứa của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco), hàng loạt siêu thị lớn ở TP. Hải Phòng vắng bóng sản phẩm đồ hộp của công ty này.

"Ông lớn" thu hồi, cửa hàng nhỏ lẻ vẫn bán

Theo khảo sát của PV Tiền Phong ngày 8/1, hàng loạt siêu thị lớn tại TP Hải Phòng như: Aeon Mall, Go!, CoopMart… không còn sản phẩm đồ hộp của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) trên kệ.

Tại siêu thị Go! trên phố trung tâm Hải Phòng, kệ hàng thực phẩm lạnh không xuất hiện các sản phẩm đồ hộp mang thương hiệu HaLong CanFoco.

Tại siêu thị Aeon Mall Lê Chân, TP. Hải Phòng, một nhân viên cho biết ngay từ tối muộn 7/1 siêu thị đã thu gom hàng loạt sản phẩm đồ hộp mang nhãn hiệu HaLong CanFoco trên kệ hàng.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng tiện lợi trên phố Phạm Minh Đức (phường Gia Viên), Kênh Dương, Trần Nguyên Hãn (phường Lê Chân) … trên kệ hàng đồ hộp vẫn còn một số mẫu sản phẩm của Công ty CP đồ hộp Hạ Long như: Pa-tê cột đèn, Pa-tê gan, thịt bò, cá ngừ…

Một số sản phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm "Pa-tê cột đèn Hải Phòng" của Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên kệ tại các cửa hàng tiện lợi.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên trưa cùng ngày, tại ngã tư Chùa Hàng - Tô Hiệu (TP. Hải Phòng), khu phố nổi tiếng với hàng loạt cửa hàng bán pa-tê cột đèn truyền thống và bánh mì pa-tê cột đèn vắng người mua hơn những trước.

Chị T. (ở phố Chùa Hàng) chia sẻ, chị và nhiều người trong khu dân cư đọc thông tin trên các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội về lùm xùm thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tuồn vào kho chứa của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Theo chị T., công ty này có sản phẩm đồ hộp với tên “Pa-tê cột đèn Hải Phòng”, trùng với tên pa-tê truyền thống mà người dân trong khu phố sản xuất thủ công, trở thành thương hiệu nhiều năm nay.

Tuy nhiên, “Pa-tê cột đèn Hải Phòng” của Công ty CP đồ hộp Hạ Long là đóng hộp kín với bao bì, nhãn mác của doanh nghiệp, có thời hạn sử dụng vài năm. Còn “Pa-tê cột đèn” của người dân phố Chùa Hàng là các hộ sản xuất thủ công theo công thức gia truyền, thời hạn sử dụng trong ít ngày và rất nổi tiếng với món bánh mì cay hoặc bánh mì que.

Lùm xùm nguồn gốc thịt heo mắc dịch tả lợn châu Phi tuồn vào kho hàng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long đang được nhiều người hiểu nhầm sản phẩm “Pa-tê cột đèn Hải Phòng” là “pa-tê truyền thống” của người dân phố Chùa Hàng.

Phố Chùa Hàng, khu phố nổi tiếng với các cửa hàng bán "Pa-tê cột đèn" truyền thống.

Còn anh D (ở phường Hải An) chia sẻ, anh mới mua “Pa-tê cột đèn Hải Phòng” loại hộp (90g) mang thương hiệu HaLong CanFoco có thời hạn sử dụng đến 3 năm (26/10/2025-26/10/2028). Tuy nhiên, sau khi đọc thông tin vụ việc, anh đã bỏ, không sử dụng sản phẩm này.

Tiêu hủy 130 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi

Trưa 8/1, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã quyết định khởi tố 9 bị can trong vụ án "Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm", xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP. Hải Phòng, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt giữ Lê Bá Danh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Nam) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp trụ sở và 4 kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Kết quả kiểm định mẫu thịt lợn trên 2 xe tải do tài xế Danh và Hà điều khiển và mẫu kiểm định tại 4 kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long thể hiện kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng.

Cảnh sát đã phong tỏa 4 kho lạnh chứa thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi của Công ty CP đồ hộp Hạ Long; phối hợp với lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy toàn bộ khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh này.

Theo điều tra ban đầu, các bị can khai sau khi số thịt lợn được mua bán, vận chuyển qua nhiều đầu mối, thịt lợn mắc dịch bệnh được tập kết tại kho chứa thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco), trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Số thịt nhiễm dịch bệnh đã được các đối tượng hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ giấy tờ bằng cách kê khai tiêu thụ trong nội tỉnh để né giấy kiểm dịch.

5/9 bị can trong vụ án.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thu mua lợn dịch bệnh với giá rẻ tại một số lò mổ và hợp thức hóa nguồn hàng bằng các giấy tờ mua bán tại các lò mổ đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền rồi tổ chức vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh kiểm tra.