Vietnam Report vinh danh các doanh nghiệp lớn và uy tín nhất Việt Nam năm 2025

Ngày 08/01/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam, Top 10 & Top 5 Công ty uy tín các ngành năm 2025 đã diễn ra thành công với hơn 700 khách mời quy tụ.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi tích cực. Bước sang năm 2026, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới khắt khe hơn, từ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, thích ứng nhanh với biến động thị trường, đến theo đuổi tăng trưởng bền vững và chuẩn mực quản trị hiện đại. Trên hành trình vươn ra biển lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu quy mô, uy tín hay tầm ảnh hưởng đóng vai trò then chốt trong việc định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Trải qua 19 năm công bố thường niên, bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở tham chiếu đáng tin cậy, góp phần phản ánh bức tranh doanh nghiệp theo quy mô và năng lực vận hành, đồng thời lan tỏa tinh thần bền bỉ, bản lĩnh thích ứng và khát vọng vươn tầm của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phản ánh sức mạnh nội lực, khả năng tổ chức vận hành và tinh thần tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam – những đại diện vừa có doanh thu xuất sắc, vừa duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2024-2025.

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp VNR500 của Vietnam Report chỉ ra ba ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong thời gian tới, đó là: Vận tải/ Logistics (52,5%), Xây dựng/ Vật liệu xây dựng (47,2%) và Công nghiệp/ Chế tạo (38,2%). Theo ông Trần Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Central, một trong những tổng thầu xây dựng nhiều năm liền ghi danh trong VNR500, để phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường đầy biến động, doanh nghiệp cần kiên định với những giá trị cốt lõi như niềm tin, sự tôn trọng đối với khách hàng, chất lượng sản phẩm/ dịch vụ và trách nhiệm xã hội.

Chương trình năm nay ghi dấu lần đầu tiên công bố VNR FUTURE 100 - Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam. Kế thừa nền tảng dữ liệu, phương pháp đánh giá của VNR500 và mở rộng góc nhìn theo hướng năng lực sẵn sàng cho tương lai và tác động xã hội, VNR FUTURE 100 tôn vinh thế hệ doanh nghiệp với tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, chiến lược phát triển bền vững và tác động xã hội tích cực.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Dược, Thiết bị y tế & chăm sóc sức khoẻ, Logistics, Du lịch, Thức ăn chăn nuôi năm 2025 tiếp tục tôn vinh những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực “xương sống” của nền kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đăng Vinh - Tổng Giám đốc Vietnam Report, đại diện Ban Tổ chức, nhấn mạnh: “Những doanh nghiệp được vinh danh năm nay không chỉ nổi bật về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín truyền thông, mà còn tiên phong trong xu hướng phát triển bền vững, an toàn và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đó đều là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.”

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng ghi nhận Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025, phản ánh các điểm đến đầu tư nổi bật dựa trên các tiêu chí như mức độ tập trung doanh nghiệp lớn (VNR500), chất lượng môi trường đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng quốc gia. Đây là “bản đồ chiến lược” về những nơi định hình tương lai kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với năng lực chủ động cải cách, dẫn dắt liên kết vùng và định vị lại mô hình tăng trưởng.

Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam – Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Dược, Thiết bị y tế & chăm sóc sức khoẻ, Logistics, Du lịch, Thức ăn chăn nuôi năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 700 khách mời là lãnh đạo các ban ngành, UBND các tỉnh/ thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.