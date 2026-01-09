Daikin Air Tower: Công trình đầu tiên đạt Triple-Platinum - Mô hình văn phòng “xanh” lý tưởng tại Việt Nam

Daikin Vietnam chính thức công bố tòa nhà Daikin Air Tower Daikin trở thành công trình đầu tiên đạt trọn bộ ba chứng nhận công trình xanh cấp độ cao nhất gồm LEED, LOTUS và WELL Platinum (Bạch kim). Không dừng lại ở chức năng văn phòng, công trình này được xây dựng như một Trung tâm Công nghệ & Đối tác (Technology & Partner Hub), nơi các giải pháp điều hòa không khí (HVAC), AI và IoT vận hành thực tế để chứng minh hiệu quả năng lượng và cam kết Net Zero.

Cột mốc này được xem là minh chứng cho cam kết "Net Zero 2050" và tầm nhìn kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, lấy con người làm trung tâm của tập đoàn.

Lời giải công nghệ cho bài toán văn phòng bền vững

Trong bối cảnh xu hướng văn phòng hạng A tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tiêu chí "Xanh" và "Thông minh", các doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI, đang ráo riết tìm kiếm những không gian làm việc đáp ứng tiêu chuẩn ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị).

Tuy nhiên, hạ tầng thực tế với khí hậu nóng ẩm và vấn đề bụi mịn vẫn là những rào cản lớn. Theo nghiên cứu từ ScienceDirect (2024) và IBPSA Vietnam (2025), việc tăng cường thông gió trong khí hậu ẩm có thể làm tăng đáng kể tải năng lượng nếu không có chiến lược hoặc thiết bị xử lý tải khử ẩm hiệu quả. Hơn nữa, WELL Standard chỉ ra rằng thông gió tự nhiên hoặc đưa không khí ngoài trời vào có thể làm hại chất lượng không khí bên trong không gian do bụi mịn, điều đó đòi hỏi chi phí đầu tư lớn cho hệ thống lọc (MERV 13 trở lên).

Trước bối cảnh đó, công trình Daikin Air Tower đi vào hoạt động, đóng vai trò như một "phòng thí nghiệm thực tế" (Living Lab). Đồng thời, đây cũng là một lời khẳng định từ Daikin về cách công nghệ có thể giải quyết những thách thức về môi trường, cung cấp một "hình mẫu" thực tế cho thị trường về tính khả thi của công trình xanh tại Việt Nam.

Hệ sinh thái công nghệ lõi vận hành thực tế

Điểm nhấn công nghệ của tòa nhà là hệ thống HVAC Hybrid độc đáo, giúp làm mát hiệu quả nhưng vẫn tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ. Thông thường, các tòa nhà văn phòng sẽ chọn một trong hai giải pháp: hoặc Chiller, hoặc là VRV. Riêng tại Daikin Air Tower, Daikin kết hợp ưu điểm của cả hai để giải quyết bài toán "nhiệt - ẩm" đặc trưng của Việt Nam. Theo đó, hệ thống Chiller sẽ tập trung xử lý nhiệt ẩn (khử độ ẩm) và cấp khí tươi, giúp hệ thống VRV hoạt động nhẹ nhàng hơn để tập trung xử lý nhiệt hiện (làm mát không khí). Hệ thống sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R1234ze có chỉ số làm nóng toàn cầu cực thấp (GWP=1). Daikin cũng trang bị cho tòa nhà hệ thống VRV tiên tiến nhất như VRV X Series, VRV 6X, VRV W Series. Sự nâng cấp đồng bộ này giúp hiệu suất năng lượng (EER) của tòa nhà tăng trung bình tới 7% so với các mô hình trước đây.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi "cơ quan đầu não" iPlant Manager - hệ thống quản lý năng lượng thông minh sử dụng AI để phân tích dữ liệu thời gian thực, tự động tối ưu hóa tải lạnh nhằm đảm bảo không lãng phí điện năng. Song song đó, hệ thống giám sát chất lượng không khí (Real-time IAQ Monitoring) liên tục đo đạc các chỉ số bụi mịn PM2.5, CO2, VOC, độ ẩm và nhiệt độ, đảm bảo môi trường trong lành nhất cho người sử dụng.

Nền tảng chinh phục "Triple Platinum"

Sự hội tụ của công nghệ đã giúp Daikin Air Tower giải quyết thành công ba bài toán khó để chinh phục cú “hattrick” chứng nhận Bạch kim (Triple Platinum) về các tiêu chuẩn công trình xanh và không gian đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe và phúc lợi con người.

Ông Mori Takashi - Tổng giám đốc Daikin Vietnam với chứng nhận LEED Platinum

Đối với bài toán Năng lượng (tiêu chuẩn LEED Platinum và Lotus Platinum), hệ thống HVAC Hybrid giúp tách biệt xử lý nhiệt ẩn và nhiệt hiện, giảm tải đáng kể cho máy nén. Kết hợp với lớp vỏ công trình thông minh sử dụng kính Low-E - loại kính chọn lọc quang phổ, có khả năng cách nhiệt tốt và lam chắn nắng, tòa nhà giảm được đến 29% năng lượng tiêu thụ so với mức cơ sở. Tòa nhà cũng tích hợp các giải pháp tái sử dụng nước mưa và trạm sạc xe điện để khuyến khích giao thông xanh.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc cấp cao của Daikin Vietnam nhận chứng nhận LOTUS Platinum

Đặc biệt, ở khía cạnh Con người & Sức khỏe (WELL Platinum), Daikin Air Tower đặt sức khỏe thể chất và tinh thần của con người làm trọng tâm thiết kế. Chất lượng không khí trong nhà (IAQ) được kiểm soát nghiêm ngặt nhờ hệ thống cảm biến liên tục đo đạc. Nồng độ CO₂ luôn được duy trì ở mức lý tưởng dưới 1.000 ppm, kết hợp với công nghệ lọc bụi mịn PM2.5 và thiết bị xử lý không khí ngoại vi (OAPU), đảm bảo không gian luôn tươi mới và an toàn. Bên cạnh yếu tố không khí, tòa nhà còn chú trọng đến các tiện nghi đa giác quan. Hệ thống ánh sáng tự nhiên được tối ưu hóa kết hợp với đèn LED điều chỉnh tự động giúp giảm căng thẳng thị giác. Đặc biệt, tầng 6 của tòa nhà được thiết kế dành riêng cho sự sức khỏe toàn diện (well-being) của nhân viên với canteen hiện đại, khu vực nghỉ trưa yên tĩnh, phòng gym đầy đủ trang thiết bị và thậm chí cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Những tiện ích này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Daikin đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giúp nhân viên tái tạo năng lượng và nâng cao hiệu suất làm việc.

Trung tâm trải nghiệm giải pháp toàn diện

Bên cạnh chức năng văn phòng, Daikin Air Tower còn hoạt động như một Trung tâm Công nghệ & Đối tác (Technology & Partner Hub) để khách hàng và đối tác trực tiếp trải nghiệm các giải pháp điều hòa không khí trong nhiều bối cảnh khác nhau. Khu vực Tầng 1 và 2 là không gian trưng bày dải sản phẩm đầy đủ từ dân dụng đến công nghiệp.

Tầng 3 được dành riêng cho Trung tâm Đào tạo & Kỹ thuật với phòng Service Lab mô phỏng vận hành và sửa chữa từ dân dụng đến máy VRV, Chiller, IoT. Đây là nơi đào tạo chuyên sâu cho kỹ thuật viên, đối tác và tổ chức các buổi workshop cho cộng đồng kỹ sư MEP và kiến trúc sư. Tầng 4 là Trung tâm Tư vấn & Chăm sóc khách hàng, đóng vai trò đầu não hỗ trợ kỹ thuật và kết nối giải pháp cho các dự án lớn.

Có thể thấy, việc giải quyết trọn vẹn các bài toán khó về năng lượng và môi trường để đạt cùng lúc 3 chứng nhận Platinum (Bạch Kim) đã giúp Daikin Air Tower trở thành một hệ sinh thái xanh hoàn chỉnh. Công trình mang đến cho thị trường một hình mẫu thực tế về văn phòng Net Zero Ready, chứng minh rằng các tiêu chuẩn xanh quốc tế hoàn toàn khả thi tại Việt Nam. Công trình không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai chiến lược ESG mà còn trở thành nguồn tham chiếu giá trị cho cộng đồng kiến trúc, xây dựng và quản lý công trình.

Chia sẻ về tâm huyết dành cho công trình, đại diện Daikin Việt Nam nhấn mạnh: “Daikin Air Tower là nơi chúng tôi mang toàn bộ công nghệ và giá trị cốt lõi của Daikin vào một không gian thực tế. Chúng tôi muốn khách hàng, đối tác và cộng đồng kỹ thuật có thể chạm vào, trải nghiệm và hiểu rõ hơn về giải pháp không khí lý tưởng mà Daikin đang theo đuổi cho thị trường Việt Nam.”