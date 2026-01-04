Loài hoa độc đáo bất ngờ nở rộ sau bảy năm vắng bóng

TPO - Sau 7 năm vắng bóng, Nhĩ cán tím – loài cây bản địa ở Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) đã xuất hiện trở lại và nở hoa rực rỡ.

Nhĩ cán tím (hay rong ly tím) là hoa sống ở vùng nước ngập mặn Tây Nam Bộ, được tìm thấy phổ biến nhất ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Loài hoa mang sắc tím hồng độc đáo này từng xuất hiện dày đặc trên những vùng đất ngập nước của Vườn Quốc gia Tràm Chim, mang đến một vẻ đẹp rực rỡ cho vùng. Tuy nhiên, từ năm 2018, loài hoa này gần như biến mất trước khi bất ngờ nở rộ vào cuối năm 2025.

Vẻ đẹp mỏng manh của loài cây bản địa độc đáo tại VQG Tràm Chim. Ảnh: Đào Quốc Bình.

Theo các chuyên gia của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam, sự trở lại của loài cây bản địa này là kết quả của một hành trình bảo tồn kéo dài bằng cách thay đổi hàng loạt quan điểm, từ quan niệm lâu nay cho rằng lửa luôn gây hại sang nhận thức rằng lửa có thể là yếu tố thiết yếu để hệ sinh thái phát triển khỏe mạnh.

Những sắc hoa hồng tím được các chuyên gia nhận định mang ý nghĩa hồi sinh. Ảnh: Đào Quốc Bình.

Sự hồi sinh này cũng đến từ việc thay đổi duy trì mực nước cao quanh năm, sang vận hành theo nhịp lên xuống tự nhiên của chế độ thủy văn và thay đổi từ việc “kiểm soát” thiên nhiên bằng đê bao và cửa cống, sang khôi phục nhịp điệu tự nhiên “sáu tháng khô, sáu tháng lũ” của vùng Đồng Tháp Mười.

Thảm hoa Nhĩ cán tím bao phủ những vùng đất ngập nước tại Vườn Quốc Gia Tràm Chim cuối năm 2025. Ảnh: Đào Quốc Bình.

Theo WWF - Việt Nam, những thay đổi này là thành quả của các cán bộ bảo tồn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim trong việc thúc đẩy điều chỉnh chính sách thực hành quản lý Vườn, thông qua nghiên cứu dựa trên bằng chứng khoa học, thử nghiệm và giám sát, thực thi và nhân rộng.

Nhờ đó, Vườn Quốc gia Tràm Chim đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của hệ sinh thái, trong đó có cả sự trở về của loài Sếu đầu đỏ sau hai năm vắng bóng.