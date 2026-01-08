Công trình trường học bỏ hoang 8 năm tại phường rất thiếu chỗ học

Chiều 7/1, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM làm việc với UBND phường Hiệp Bình về thực trạng cơ sở vật chất trường, lớp và quy hoạch mạng lưới giáo dục.

Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, trên địa bàn phường chỉ có bậc mầm non đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi.

Bậc tiểu học và THCS còn thiếu 242 phòng học so với nhu cầu về chỗ học của trẻ trong độ tuổi. Cụ thể, tiểu học thiếu 146 phòng, THCS thiếu 96 phòng.

Địa phương chỉ có 3/18 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 16,7%.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục đối mặt tình trạng khó khăn nghiêm trọng về cơ sở vật chất.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Bình thông tin, học sinh phải học 3 ca (vào học lúc 7 giờ 15, 12 giờ 15 và 13 giờ 45), học cả thứ 7 và học thể dục ở khu vực hành lang các phòng học, 100% phòng học không đáp ứng tiêu chuẩn, sĩ số thấp nhất là 47 học sinh/lớp.

Để giải quyết bài toán thiếu chỗ học, địa phương đã quy hoạch 58,86ha đất giáo dục. Trong đó, có 2 dự án xây dựng trường THPT, 18 trường THCS, 22 trường tiểu học và 44 trường mầm non.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình đề nghị phường rà soát các hạng mục đầu tư trang thiết bị của các công trình xây dựng trường học để phù hợp yêu cầu dạy học trong bối cảnh mới.

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại công trình xây dựng Trường THCS Hiệp Bình Phước.

Công trình có tổng diện tích 14.000m2, được duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016, khởi công xây dựng vào tháng 3-2018 nhưng đến nay bị bỏ hoang.

Theo ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng Phòng Xây dựng 3, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình TP Thủ Đức, từ năm 2018 đến nay, dự án trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch.

Năm 2022, đơn vị thi công không còn khả năng tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xin ngừng thi công. Dự án được điều chỉnh quy hoạch và thiết kế, tổ chức đấu thầu lại.

Đến nay, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ được tái khởi công vào quý 3/2026.