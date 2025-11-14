Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường học chịu cảnh dột nát sau nhiều tháng ‘bão chồng bão’

Thu Hiền

TPO - Liên tiếp các đợt mưa bão đã khiến nhiều trường học ở Nghệ An bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc dạy và học, trong khi công tác sửa chữa gặp khó vì thiếu kinh phí.

Video: Trường học chịu cảnh dột nát sau nhiều tháng ‘bão chồng bão’
tp-tp.jpg
Liên tiếp cơn bão số 5, số 10 đổ bộ vào tỉnh Nghệ An cuối tháng 8 và tháng 9/2025 đã khiến nhiều trường học﻿ trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị hư hỏng nghiêm trọng. Đến nay, nhiều tháng sau "bão chồng bão", dấu vết hư hỏng, thiệt hại vẫn còn hiện hữu. Trong ảnh, mái tôn của dãy nhà 3 tầng của trường THCS Lê Thị Bạch Cát (phường Cửa Lò) bị bão cuốn bay hoàn toàn chưa thể sửa chữa, khắc phục.
tp-6.png
tp-8.png
tp-5.jpg
tp-7.png
Mưa bão cũng khiến khoảng 50m tường rào bị đổ sập, khuôn viên trường trở nên trống trải. Đặc biệt, mái tôn của dãy nhà 3 tầng bị cuốn bay hoàn toàn, khiến mỗi khi trời mưa, nước thấm dột xuống các phòng học, làm hư hỏng bàn ghế và thiết bị giảng dạy. Nhà trường buộc phải di chuyển đồ dùng xuống tầng dưới. Một số thiết bị không thể di chuyển được phải dùng bạt che tạm.
tp-3.jpg
Thầy Nguyễn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thị Bạch Cát cho biết, hậu quả của bão số 5 chưa kịp khắc phục thì bão số 10 đổ bộ khiến nhà trường bị thiệt hại nặng. Đến nay, bão đã qua nhưng những hậu quả để lại vẫn chưa thể khắc phục.
tp-10.png
tp-9.png
“Dãy nhà 3 tầng bị tốc mái vẫn chưa được sửa chữa, trời mưa là thấm dột lan xuống các tầng dưới, nguy cơ gây chập cháy hệ thống điện, rất nguy hiểm. Phòng tin học, nơi học sinh yêu thích nhất giờ đây đã hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Các em buộc phải nghỉ học môn này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình giảng dạy”, thầy Hà chia sẻ.
﻿tp-12.jpg
tp-11.jpg
﻿tp-18.jpg
tp-26.jpg
Sau bão số 10 vừa qua, 3 phòng học tại dãy nhà 2 tầng của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú) buộc phải khóa cửa vì nước mưa thấm dột, mái nhà bằng tôn bị gió giật hư hỏng nặng. Do thiếu kinh phí, chưa thể khắc phục, nhà trường đành phải chuyển học sinh xuống các phòng chức năng học tạm.
tp-15.jpg
Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân cho hay, sau bão số 5, tập thể giáo viên và phụ huynh đã nỗ lực huy động nguồn lực để khắc phục thiệt hại, với mong muốn các em học sinh sớm được trở lại trường trong điều kiện an toàn. Tuy nhiên, chưa kịp ổn định thì bão số 10 lại tiếp tục ập đến, gây thêm nhiều tổn thất nặng nề. Cơn bão đã làm tốc mái toàn bộ dãy nhà hai tầng, khiến nước mưa thấm dột xuống các phòng học. Hệ thống mạng, ti vi, máy tính cũng như các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đều bị hư hỏng, ảnh hưởng công tác dạy và học, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.
tp-4.jpg
Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, đợt mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề với hơn 60 trường bị ngập, sạt lở; hơn 220 trường bị tốc mái; hàng nghìn thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập bị hư hỏng, thiệt hại ước tính trên 200 tỷ đồng. ﻿Việc sớm khắc phục các hạng mục hư hỏng không chỉ giúp ổn định dạy và học, mà còn đảm bảo an toàn cho hàng nghìn học sinh và giáo viên mỗi ngày đến trường. Đây là yêu cầu cấp thiết, cần sự chung tay của các cấp chính quyền và cộng đồng.

Liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục trường học sau bão, ngày 12/8, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ người dân vùng lũ. Riêng trường học, Bộ Công an sẽ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, tại Nghệ An có 21 trường liên cấp tiểu học và THCS được xây dựng.
Trong đó, có 10 trường được thực hiện trong giai đoạn 1 gồm các xã: Keng Đu, Na Ngoi, Nhôn Mai, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ và Hạnh Lâm.

Thu Hiền
#trường học #bão #thiệt hại #dột nát #giáo dục #thời tiết #sửa chữa

