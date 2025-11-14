Trường học chịu cảnh dột nát sau nhiều tháng ‘bão chồng bão’

TPO - Liên tiếp các đợt mưa bão đã khiến nhiều trường học ở Nghệ An bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc dạy và học, trong khi công tác sửa chữa gặp khó vì thiếu kinh phí.
Mưa bão cũng khiến khoảng 50m tường rào bị đổ sập, khuôn viên trường trở nên trống trải. Đặc biệt, mái tôn của dãy nhà 3 tầng bị cuốn bay hoàn toàn, khiến mỗi khi trời mưa, nước thấm dột xuống các phòng học, làm hư hỏng bàn ghế và thiết bị giảng dạy. Nhà trường buộc phải di chuyển đồ dùng xuống tầng dưới. Một số thiết bị không thể di chuyển được phải dùng bạt che tạm.
“Dãy nhà 3 tầng bị tốc mái vẫn chưa được sửa chữa, trời mưa là thấm dột lan xuống các tầng dưới, nguy cơ gây chập cháy hệ thống điện, rất nguy hiểm. Phòng tin học, nơi học sinh yêu thích nhất giờ đây đã hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Các em buộc phải nghỉ học môn này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình giảng dạy”, thầy Hà chia sẻ.
Sau bão số 10 vừa qua, 3 phòng học tại dãy nhà 2 tầng của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú) buộc phải khóa cửa vì nước mưa thấm dột, mái nhà bằng tôn bị gió giật hư hỏng nặng. Do thiếu kinh phí, chưa thể khắc phục, nhà trường đành phải chuyển học sinh xuống các phòng chức năng học tạm.
Liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục trường học sau bão, ngày 12/8, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ người dân vùng lũ. Riêng trường học, Bộ Công an sẽ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử.
Ngoài ra, thực hiện chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, tại Nghệ An có 21 trường liên cấp tiểu học và THCS được xây dựng. Trong đó, có 10 trường được thực hiện trong giai đoạn 1 gồm các xã: Keng Đu, Na Ngoi, Nhôn Mai, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ và Hạnh Lâm.