Trường học chịu cảnh dột nát sau nhiều tháng ‘bão chồng bão’

Liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục trường học sau bão, ngày 12/8, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ người dân vùng lũ. Riêng trường học, Bộ Công an sẽ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, tại Nghệ An có 21 trường liên cấp tiểu học và THCS được xây dựng.

Trong đó, có 10 trường được thực hiện trong giai đoạn 1 gồm các xã: Keng Đu, Na Ngoi, Nhôn Mai, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ và Hạnh Lâm.