Huế:

Lũ cuốn trôi cầu, công an túc trực hỗ trợ dân, đưa học sinh đến trường an toàn

Ngọc Văn
TPO - Một cây cầu trên tuyến đường huyết mạch tại vùng núi A Lưới (TP Huế) bị nước lũ cuốn trôi mố, chia cắt việc đi lại của gần 200 hộ dân và gây nguy hiểm cho hàng trăm học sinh trên đường đến trường. Trước tình hình này, lực lượng công an xã luôn túc trực tại vị trí nguy hiểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Ngày 8/11, thông tin từ UBND xã A Lưới 4 (TP Huế) cho biết, chính quyền địa phương hiện khẩn trương khắc phục, bắc cây cầu tạm qua suối A Sáp dẫn vào thôn Cưr Xo - nơi có gần 200 hộ dân sinh sống.

cau-hong-3.jpg
Cầu bê tông vào thôn Cưr Xo (xã A Lưới 4, TP Huế) - nơi có gần 200 hộ dân sinh sống bị lũ cuốn trôi. Ảnh CAX

Trước đó, do mưa lũ kéo dài, nước sông suối tại xã A Lưới 4 dâng cao làm cây cầu bê tông vào thôn Cưr Xo bị hư hỏng nặng.

Ngay sau sự cố, Công an xã A Lưới 4 đã bố trí lực lượng túc trực tại khu vực cầu bị hư hỏng để hỗ trợ học sinh và người dân qua lại an toàn. Theo Đại úy Lê Khánh Long, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 4, khi mố cầu bị cuốn trôi, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh trở nên đặc biệt nguy hiểm.

cau-hong-1.jpg
Lực lượng chức năng gia cố tạm thời﻿ khu vực mố cầu sụt lở.

Ngay sau sự cố hỏng mố cầu, công an xã thường xuyên phân công hai cán bộ túc trực trong các khung giờ đi học và tan học để dìu đỡ học sinh qua lại khu vực này.

Tại khu vực nguy hiểm, lực lượng công an đã giăng dây cảnh báo người dân tránh di chuyển qua lại khi có nước lớn. Đến ngày 8/11, lực lượng công an xã vẫn tiếp tục túc trực theo dõi tình hình, hỗ trợ dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con khi qua lại ở khu vực nguy hiểm.

cau-hong-4.jpg
Công an túc trực hỗ trợ đưa học sinh đến trường.

Ông Hồ Dũng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, cho biết thêm, trước mắt chính quyền địa phương khắc phục tạm bằng bao cát tại vị trí sụt lở của cầu để học sinh và người dân có thể qua lại, chỉ cho phép xe máy lưu thông. Cây cầu bị hư hỏng sắp tới sẽ được xây dựng mới, nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện đi lại hơn cho người dân.

Ngọc Văn
