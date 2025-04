Tuổi trẻ công an giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà

TPO - Những ngày qua, tuổi trẻ công an tỉnh Đắk Nông cùng chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, xây dựng, sửa chữa nhà. Qua đó, góp phần chung tay thực hiện hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhìn các chiến sĩ công an vận chuyển vật liệu, xếp từng viên gạch xây tường, ông K Srai (SN 1952, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) xúc động chia sẻ, ngôi nhà trước đây của gia đình ở mỗi lần mưa gió đều bị thấm dột, ẩm mốc. Dù đã có nhiều cố gắng, gia đình ông vẫn chưa đủ điều kiện để xây căn nhà mới.

"Nay được sự quan tâm giúp đỡ của ngành công an, chính quyền địa phương, gia đình rất cảm kích khi có được ngôi nhà mới. Gia đình biết ơn các cấp, các ngành và các chiến sĩ công an nhiều lắm", ông K Srai nói.

Gia đình ông K Srai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông mang nhiều bệnh tật, không còn khả năng lao động, vợ mất nhiều năm trước do bệnh hiểm nghèo. Ông đang sinh sống cùng con gái và 4 cháu ngoại.

Những ngày vừa qua, mặc dù thời tiết nắng, mưa thất thường nhưng các chiến sĩ công an có mặt từ sớm xúc đất, xúc hồ, chở gạch... hỗ trợ thi công xây dựng nhà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại úy Bùi Lê Hiếu - Trưởng Ban Thanh niên, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an cấp xã liên hệ với chính quyền cơ sở, rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà theo chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát để hỗ trợ ngày công…, giúp các gia đình sớm có ngôi nhà hoàn thiện.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa này vừa thể hiện tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an Đắk Nông với cộng đồng vừa là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trẻ rèn luyện phẩm chất, đạo đức, hết lòng phụng sự Nhân dân.

Mang yêu thương đến buôn làng

Nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quần chúng nhân dân với chính quyền địa phương và lực lượng Công an, khối đoàn thể Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Mang yêu thương đến với bản làng" năm 2025 tại thôn Ea Rớt (xã Cư Pui, huyện Krông Bông).

Tại đây, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phát hơn 600 tờ rơi và tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyền pháp luật về chống đuối nước cho bà con nhân dân trên địa bàn xã; Trao trên 150 phần quà và các nhu yếu phẩm thiết yếu các loại; trao trên 250 phần quà gồm xe đạp, đèn học, vở đồ dùng học tập, đèn chiếu sáng, đồ chơi.

Đoàn tổ chức nấu 750 suất ăn, 750 suất trà sữa; 300 suất cháo dinh dưỡng miễn phí. Ngoài ra chương trình tổ chức hoạt động vui chơi tặng hơn 500 phần quà đồ chơi, quần áo và giày dép cho bà con cũng như các em nhỏ.

Tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Chi đoàn – Hội Phụ nữ - Công đoàn Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức chương trình “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại đây, các đơn vị đã thăm hỏi và trao tặng 30 suất quà (gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bông.