Giáo dục

Google News

Nhiều trường ở TPHCM cho học sinh nghỉ sớm tránh bão số 13 và triều cường

Anh Nhàn
TPO - Trước ảnh hưởng của bão Kalmaegi kết hợp với đợt triều cường đang lên, nhiều trường học tại TPHCM đã chủ động điều chỉnh giờ tan học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chiều 6/11, Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TPHCM) thông báo học sinh khối 6, 7 sẽ tan học lúc 15h45, còn khối 8, 9 ra về lúc 16h00, sớm hơn bình thường gần một tiết. Trong ngày mai (7/11), lịch học cũng được điều chỉnh tương tự.

Nhà trường cũng hướng dẫn giáo viên đưa bài học lên hệ thống LMS để học sinh tự học tại nhà, đồng thời bố trí giám thị, bảo vệ và nhân viên y tế túc trực hỗ trợ, phân luồng tại cổng trường khi tan học.

image-6483.jpg
Người dân TPHCM di chuyển trong triều cường. Ảnh: Hữu Huy

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM), học sinh toàn trường được cho về lúc 15h40 trong ngày 7/11. Các hoạt động câu lạc bộ sẽ được sắp xếp bù vào thời gian khác. Trường cũng bố trí bảo mẫu trông học sinh đến 17h để hỗ trợ những phụ huynh không thể đến đón kịp giờ.

Động thái điều chỉnh giờ học được các trường đưa ra nhằm chủ động ứng phó với thời tiết tại TPHCM do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13) và tình hình triều cường dâng cao, đảm bảo an toàn cho học sinh và thuận tiện cho phụ huynh đưa đón hoc sinh..

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, linh hoạt điều chỉnh lịch học, tránh để học sinh ra về trong thời điểm mưa lớn hoặc triều cường dâng cao. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải rà soát hệ thống điện, cây xanh, mái che để phòng ngừa sự cố.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kalmaegi, TPHCM có thể xuất hiện mưa lớn trên diện rộng trong vài ngày tới. Đỉnh triều đang diễn ra, theo dự báo sẽ đạt mức báo động III, tập trung vào buổi chiều tối, dễ gây ngập tại nhiều khu vực thấp trũng của TPHCM.

Anh Nhàn
