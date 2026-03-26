Hàng nghìn thí sinh tranh suất vào trường sư phạm

Ghi nhận tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm TPHCM ngày 26/3, Nguyễn Minh Thư, học sinh Trường THPT Đức Huệ (Tây Ninh), cho biết em đăng ký dự thi môn tiếng Anh để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh. Thư chia sẻ em chủ yếu tự ôn luyện tại nhà và xem đây là dịp thử sức, đồng thời dự định sẽ tiếp tục đăng ký các đợt thi tiếp theo nếu cần thiết.

Trong khi đó, vượt quãng đường gần 400 km từ Nha Trang vào TPHCM, Ánh Hồng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 với mong muốn gia tăng cơ hội trúng tuyển. Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Gia đình Hồng di chuyển vào TPHCM từ trưa hôm trước và thuê khách sạn gần khu vực thi để thuận tiện đi lại, đồng thời giúp thí sinh giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi quan trọng. Nói về quá trình chuẩn bị, nữ sinh cho biết đã ôn luyện đầy đủ cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm sẵn sàng cho bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn Tiếng Anh. Dù từng đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn này, Hồng vẫn duy trì cường độ ôn tập nghiêm túc, không chủ quan. Theo Hồng, ngành Sư phạm tiếng Anh luôn có mức điểm chuẩn cao, thường nằm trong nhóm đầu của khối ngành Ngôn ngữ, do đó việc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực là cách để mở rộng thêm cơ hội xét tuyển. “Em đi thi để tận dụng mọi cơ hội”, Ánh Hồng chia sẻ.

Theo đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số lượng thí sinh đăng ký và dự thi trong đợt 1 năm 2026 tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 15.000 thí sinh dự thi. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều học sinh lựa chọn các kỳ thi đánh giá năng lực như một kênh xét tuyển bổ sung, bên cạnh phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT truyền thống.

Đợt 1 của kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29/3 tại 5 điểm thi trên cả nước. Cụ thể, tại TPHCM có hai địa điểm thi đặt tại cơ sở chính của trường và một đơn vị phối hợp. Ngoài ra còn có các điểm thi tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở nhiều khu vực tham gia.

Kỳ thi gồm 6 bài thi độc lập: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh được phép đăng ký một hoặc nhiều môn thi tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học mong muốn. Toàn bộ bài thi được thực hiện trên máy tính, với hệ thống phần mềm giám sát chuyên dụng và camera theo dõi nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được cải tiến theo hướng giảm yêu cầu ghi nhớ máy móc, tăng cường các câu hỏi đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn. Đây được xem là bước điều chỉnh phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời giúp các cơ sở đào tạo tuyển chọn được thí sinh có năng lực toàn diện hơn.