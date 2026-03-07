Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tăng vọt

TPO - Thí sinh dành nhiều thời gian ôn tập để dự thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 7/3, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng yêu thích.

Sáng nay, rất đông thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Nguyễn Vân Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) chia sẻ, em đã dành khoảng 3 tháng tập trung cao độ ôn tập để dự thi đánh giá năng lực. Dù đề thi môn Toán khá khó nhưng kết quả vẫn hài lòng khi làm gần như trọn vẹn đề thi.

Vân Anh dự định sẽ sử dụng kết quả để xét tuyển vào ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thí sinh trước giờ thi

Em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, dù đã có điểm IELTS 7.5 nhưng em vẫn tham gia thi đánh giá năng lực để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra khi thi Tốt nghiệp THPT.

Trước kỳ thi, ngoài học ở trường, em học thêm, luyện thi ở các trung tâm và cả học trực tuyến để có kiến thức vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi.

Năm nay, Hà Anh dự định sẽ xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi Đánh giá năng lực

Theo TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay, kỳ thi có khoảng 120.000 thí sinh đăng ký, tăng khoảng 30% so với năm ngoái.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức 6 đợt ở 8 tỉnh, thành phố.

Trong đó, đợt thi đầu tiên diễn ra từ ngày 7-8/3 đã có hơn 16.500 em đăng ký, tăng khoảng 5.000 em so với năm ngoái.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực ngày 7/3

Cũng theo TS Thảo, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi năm đều tăng cường thêm khoảng 20% câu hỏi.

Bài thi Đánh giá năng lực diễn ra trong 195 phút, gồm hai phần bắt buộc: Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút).

Ở phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học và Tiếng Anh (60 phút). Nếu lựa chọn phần thi thứ ba là Khoa học, thí sinh chọn 3 trong 5 chủ đề: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Mỗi chủ đề có 16-17 câu hỏi.

Đề thi có khoảng 60% nội dung thuộc kiến thức lớp 12 và 30% lớp 11; 10% lớp 10.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính và được chấm bởi phần mềm tự động theo số câu đúng.

Ngân hàng đề được xây dựng đảm bảo tin cậy, tránh tình trạng thí sinh học vẹt, học tủ.

“Hằng năm, ngân hàng câu hỏi được rà soát thông qua kết quả làm bài của thí sinh. Những câu hỏi được thảo luận nhiều trên mạng xã hội hoặc có dấu hiệu không phù hợp sau khi kiểm tra sẽ được loại bỏ khỏi ngân hàng”, bà Thảo nói.

TS Thảo khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Đào tạo số và Khảo thí không tổ chức bất kỳ khóa ôn luyện nào.

Thí sinh nên tham khảo cấu trúc bài thi và đề thi minh họa đã công bố để làm tài liệu ôn tập, đồng thời tự học và tự chuẩn bị. Các em cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia các khóa luyện thi để tránh lãng phí thời gian và chi phí phát sinh khác.