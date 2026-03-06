FPT hợp tác Kyungpook National University triển khai chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam

Tập đoàn FPT chính thức công bố hợp tác với Kyungpook National University (KNU) triển khai chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, chương trình KNU Vietnam sẽ đào tạo hai ngành trọng điểm là Công nghệ và Kinh doanh, chuyển giao toàn bộ chuẩn học thuật từ Hàn Quốc, cấp bằng cử nhân chính quy do KNU cấp.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao nhằm từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, các mô hình hợp tác đào tạo quốc tế đang trở thành một hướng đi quan trọng để Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Kyungpook National University và Trường Đại học FPT về việc triển khai chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai quốc gia, thể hiện tính chiến lược và liên kết đa chiều của mô hình hợp tác.

Về phía Hàn Quốc có ông Choi Kyo-Jin - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc; bà Yukyung – Vụ trưởng Vụ quy hoạch giáo dục toàn cầu, Bộ Giáo dục Hàn Quốc; Tiến sĩ Young-Woo HEO - Chủ tịch Kyungpook National University.

Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT; TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc KNU Vietnam, Tập đoàn FPT; cùng đại diện lãnh đạo của khối giáo dục Tập đoàn FPT và các doanh nghiệp hai nước đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Choi Kyo-Jin - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc phát biểu mở đầu chương trình

Trong khuôn khổ sự kiện, các bên đã thực hiện nghi thức ký kết MOU và trao đổi định hướng hợp tác dài hạn nhằm tăng cường kết nối đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, chương trình KNU Vietnam dự kiến triển khai hai ngành trọng điểm là Công nghệ thông tin thông minh và Kinh doanh, được chuyển giao học thuật từ Kyungpook National University, bảo đảm chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra đồng bộ với hệ thống tại Hàn Quốc. Ngành Công nghệ tập trung vào khoa học máy tính, kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn; ngành Kinh doanh phát triển tư duy quản trị hiện đại và năng lực vận hành trong môi trường toàn cầu.

Sinh viên theo học toàn bộ chương trình tại Việt Nam, có thể linh hoạt chuyển tiếp sang Hàn Quốc theo lộ trình cá nhân bất kỳ lúc nào. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ nhận được bằng cử nhân do Kyungpook National University cấp. Mô hình này giúp sinh viên tiếp cận môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội học tập và phát triển toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, sự hợp tác giữa hai trường đại học có thế mạnh đào tạo công nghệ hàng đầu của mỗi quốc gia sẽ tạo ra nền tảng quan trọng để đào tạo thế hệ kỹ sư công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu, nhất là khi AI đang góp phần thay đổi cuộc chơi công nghệ. ​​

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện

Đại diện đối tác Hàn Quốc, TS. Young-Woo HEO – Chủ tịch Kyungpook National University khẳng định: “Chương trình KNU triển khai tại Việt Nam sẽ được vận hành theo cùng một chuẩn mực học thuật như tại Hàn Quốc, từ nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy đến hệ thống đánh giá và chuẩn đầu ra. Chúng tôi cam kết bảo đảm tính đồng bộ và toàn vẹn học thuật của chương trình trong toàn hệ thống”

TS. Young-Woo HEO – Chủ tịch Kyungpook National University phát biểu tại sự kiện

TS. Hoàng Việt Hà – Giám đốc KNU Vietnam, Tập đoàn FPT nhấn mạnh, sự hợp tác giữa FPT và Kyungpook National University không chỉ mang đến một chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục, doanh nghiệp và công nghệ xuyên biên giới “KNU Vietnam sẽ trở thành cầu nối đào tạo nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, vững năng lực quản trị và sẵn sàng hội nhập vào thị trường toàn cầu. Mục tiêu của chương trình là tuyển sinh 1000 sinh viên sau 5-10 năm hoạt động” - TS. Hà nói.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kyungpook National University và Trường Đại học FPT diễn ra vào ngày 5/3

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển toàn diện, giáo dục đang trở thành một trụ cột hợp tác chiến lược. Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất. Nhu cầu về nguồn nhân lực am hiểu công nghệ, có năng lực quản trị quốc tế và hiểu biết văn hóa song phương vì thế ngày càng gia tăng.

Việc một đại học công lập uy tín của Hàn Quốc triển khai chương trình đào tạo chính quy tại Việt Nam thể hiện mức độ tin cậy và gắn kết ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia. Đây được xem là bước phát triển mới trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục đại học và mở rộng hợp tác học thuật song phương.

KNU hiện xếp hạng 519 trên thế giới theo QS World University Rankings 2026 và thuộc TOP 10 đại học hàng đầu tại Hàn Quốc theo Center for World University Rankings, khẳng định uy tín học thuật và chất lượng đào tạo trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Việc KNU lựa chọn Việt Nam làm điểm đến triển khai chương trình đào tạo thể hiện sự đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường giáo dục và nguồn nhân lực Việt Nam.

Là tập đoàn công nghệ hoạt động tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, FPT hiện có mạng lưới khách hàng và đối tác toàn cầu, trong đó Hàn Quốc là một trong những thị trường chiến lược. FPT đang triển khai nhiều dự án công nghệ, chuyển đổi số và dịch vụ phần mềm cho các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc, đồng thời đồng hành cùng nhiều tập đoàn Hàn Quốc đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.

Trong dài hạn, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu hợp tác quốc tế bền vững, nơi doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan quản lý cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao, đáp ứng trực tiếp chiến lược phát triển công nghệ và thu hút đầu tư của hai quốc gia. Đây không chỉ là một chương trình đào tạo, mà là bước đi chiến lược góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc hơn trong kỷ nguyên kinh tế số và toàn cầu hóa tri thức.