Phát động Cuộc thi viết 'Ngày mai trong mắt em' cho học sinh, sinh viên toàn quốc

TPO - Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” được phát động dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước để các em có thể cất lên tiếng nói của riêng mình, chia sẻ về những ước mơ giản dị, những khát vọng, dự định cho tương lai và cả những nỗi niềm thầm lặng chưa từng có cơ hội bộc bạch.

Ngày 5/3, Báo Điện tử Dân Việt/Báo Nông Thôn Ngày Nay phát động Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 - 22 tuổi.

Mỗi học sinh, sinh viên có thể viết bài dài 300 - 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; hoặc các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.

Ban tổ chức nhận bài dự thi kể từ ngày 5/3 đến hết ngày 10/6 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6.

Cuộc thi có chủ đề, viết về ước mơ và đam mê của bản thân trong học tập, nghề nghiệp tương lai hoặc bất kỳ điều gì các em luôn ấp ủ.

Hay các em viết về những câu chuyện thật của mình trong hành trình vượt qua khó khăn: từ những thử thách đời sống, thiếu thốn vật chất, nỗi lo học phí, biến cố cuộc sống và khát vọng vươn lên.

Ban giám khảo cuộc thi “Ngày mai trong mắt em”.

“Ngày mai trong mắt em” là nơi các em có thể cất lên tiếng nói của riêng mình, những ước mơ giản dị mà mãnh liệt, những khát vọng, những dự định cho tương lai và cả những nỗi niềm thầm lặng chưa từng có cơ hội bộc bạch.

Nhiều học sinh chưa thực sự học vì ước mơ

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội chia sẻ sự trăn trở vì trong môi trường trường tư thục, nhiều học sinh được sống trong điều kiện khá đầy đủ có thể khiến các em thiếu đi khát vọng hoặc mục tiêu rõ ràng.

Theo bà Thúy, có những em khi được hỏi học vì ai thì trả lời rằng học vì bố mẹ. Các em chưa thực sự học vì ước mơ hay mục tiêu của chính mình. Điều đó khiến thầy cô nhận ra rằng việc khơi gợi khát vọng cho học sinh là vô cùng quan trọng. Điều quan trọng là giúp các em biết đặt ra mục tiêu và vượt lên chính mình.

Chính vì vậy, khi các em được chia sẻ ước mơ, được nhìn thấy những câu chuyện từ các bạn nhỏ ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, sẽ có thêm cảm hứng để suy nghĩ nghiêm túc hơn về mục tiêu của bản thân. Đặc biệt là những em đang sống khá bằng lòng với những gì mình có, để biết khao khát, đặt ra mục tiêu lớn hơn và nỗ lực vươn lên", bà Thúy nói.

Nhà giáo Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, phường Cửa Nam (Hà Nội) cũng cho rằng, ngôi trường đang làm nhiệm vụ giáo dục

“Tôi thực sự rất vui và xúc động khi được tham dự sự kiện hôm nay. Việc tổ chức một cuộc thi để các em học sinh, sinh viên có thể mạnh dạn viết ra ước mơ của mình là một ý tưởng rất đẹp và giàu ý nghĩa nhân văn.

Tại Trường Tiểu học Bình Minh, chúng tôi đang làm giáo dục đặc biệt, trực tiếp dạy và chăm sóc các em học sinh khuyết tật. Mỗi học sinh đều có những ước mơ của riêng mình. Có thể những ước mơ ấy rất giản dị thôi nhưng lại vô cùng đáng trân trọng. Điều quan trọng nhất là các em được khích lệ để dám nói ra, dám viết ra những ước mơ, khát vọng của mình và dám tin vào ước mơ ấy đã là một bước rất ý nghĩa trên hành trình trưởng thành.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân cho biết, cô biết ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang từ năm khi 5 - 6 tuổi.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân chia sẻ về ước mơ từ bé của mình

Khi lớn dần lên, khi gia đình còn nhiều khó khăn, cô vẫn kiên định với khát khao của mình. Ước mơ đó không chỉ nằm trong suy nghĩ mà được cô nỗ lực thực hiện bằng việc học vẽ, trau dồi văn hóa để chạm vào cánh cửa trường đào tạo chuyên nghiệp. Và khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô vẫn thường xuyên viết ra giấy những mục tiêu cho 5 năm, 10 năm, 20 năm để không chùn bước.

“Đến nay, nhìn lại chặng đường đã qua, hầu hết những điều tôi từng viết ra giấy đều đã trở thành hiện thực”, Hoa hậu Ngọc Hân nói.