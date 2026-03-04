Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Phòng học bị niêm phong, hàng trăm học sinh phải đi học nhờ

Ngọc Văn
TPO - 7 phòng học và 2 phòng chức năng tại một trường tiểu học ở khu vực trung tâm TP. Huế bất ngờ phải niêm phong, khiến gần 250 học sinh phải đi học nhờ ở cơ sở khác.

Ngày 4/3, thông tin từ lãnh đạo Trường tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa, TP. Huế) cho biết, nhà trường vừa quyết định tạm dừng sử dụng, tiến hành niêm phong một dãy nhà cấp 4 sau khi phát hiện nhiều hạng mục kỹ thuật có dấu hiệu xuống cấp nguy hiểm do ảnh hưởng mối mọt.

niem-phong-phong-hoc-4.jpg
Dãy phòng học cấp 4 đối diện đường Ngô Quyền của Trường tiểu học Vĩnh Ninh (Huế) phải niêm phong.

Dãy nhà bị niêm phong gồm 7 phòng học và 2 phòng chức năng. Sau khi niêm phong, khoảng 250 học sinh của 5 lớp khối 2 và 2 lớp khối 3 được bố trí học tạm tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế và Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, nằm gần khuôn viên trường.

Theo đại diện nhà trường, phần mái là hạng mục xuống cấp nặng nhất. Hệ khung gỗ gồm xà gồ, rui mè bị mối mọt xâm hại trong thời gian dài, nhiều vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục tổ chức dạy học.

niem-phong-phong-hoc-1.jpg
Nhà trường phải niêm phong 7 phòng học, 2 phòng chức năng vì lý do an toàn, do công trình bị xuống cấp nguy hiểm bởi mối mọt xâm hại.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhà trường đã báo cáo hiện trạng lên UBND phường Thuận Hóa. Sau kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương phối hợp mời đơn vị tư vấn độc lập đánh giá mức độ hư hại. Kết quả đánh giá đưa ra khuyến cáo không nên tiếp tục sử dụng các phòng này để giảng dạy.

Trên cơ sở đó, ban giám hiệu chủ động làm việc với lãnh đạo hai cơ sở giáo dục lân cận để mượn phòng học. Việc chuyển lớp được thực hiện ngay sau khi có khuyến cáo chuyên môn nhằm tránh gián đoạn chương trình.

Theo nhà trường, UBND phường Thuận Hóa hiện xây dựng phương án, cân đối kinh phí để sửa chữa phần mái dãy nhà cấp 4 vừa bị niêm phong trong thời gian sớm nhất.

Được biết, dãy phòng học kể trên xây dựng cách đây hơn 20 năm. Những năm qua, nhà trường vẫn trích kinh phí bảo trì, xử lý mối mọt định kỳ, nhưng do kết cấu gỗ đã cũ nên việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời.

Nhiều năm trở lại đây, Trường tiểu học Vĩnh Ninh được đánh giá là một trong những trường tiểu học có chất lượng dạy học tốt trên địa bàn TP. Huế. Trường có tổng diện tích hơn 6.000m2, nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 1.475 học sinh, tổ chức giảng dạy ở 5 khối lớp.

Ngọc Văn
