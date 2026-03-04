TPHCM dự kiến thi tuyển lớp 10 vào đầu tháng 6

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa trình UBND TPHCM phương án thi tuyển sinh 10 vào ngày 1 và 2/6 tới.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 4/3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM cho hay, đơn vị vừa trình UBND TPHCM phương án và thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6 tới. Kỳ thi ở TPHCM ban đầu dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì ngày 31/5 mới kết thúc năm học 2025-2026, nếu tổ chức vào hai ngày cuối tháng 5 sẽ rất cập rập, tạo áp lực cho phụ huynh, học sinh và kể cả các trường học.

ee8553aeeca15aff03b0-5423-193.jpg
Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: C.P.

Năm ngoái, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM diễn ra vào ngày 6 và 7/6. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vào ngày 11 và 12/6. Nếu hai kỳ thi diễn ra quá gần sẽ gây khó khăn cho công tác tổ chức.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM dự kiến tiếp tục áp dụng phương thức thi tuyển ở cả 3 khu vực với 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

Đối với phương thức xét tuyển, thành phố dự kiến giữ nguyên phạm vi như những năm trước trước khi sáp nhập. Cụ thể, việc xét tuyển lớp 10 sẽ được thực hiện tại các trường THPT thuộc xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, dành cho học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương này.

Theo phương án thi tuyển, thí sinh sẽ làm 3 bài thi bắt buộc: Toán và Ngữ văn (mỗi môn 120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Ngoài ra, những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ làm thêm một bài thi bổ sung theo quy định.

Dự kiến trong năm 2026, thành phố sẽ phấn đấu tuyển ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường THPT công lập trên địa bàn, tương đương khoảng 150.000 học sinh.

Anh Nhàn
