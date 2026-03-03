Mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh 2K8 với chương trình học bổng tại FPT Polytechnic

Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic chính thức triển khai chương trình học bổng Poly NextGen - Học bổng Thế hệ AI năm 2026. Quy mô lên tới 2.000 suất và tổng giá trị gần 48 tỷ đồng, chương trình mang đến cơ hội vàng cho các bạn học sinh, sinh viên với mức hỗ trợ cao nhất tới 90% học phí toàn khóa.

Đại diện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết chương trình học bổng Poly NextGen được triển khai nhằm hỗ trợ chi phí học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục thực hành chất lượng cao cho người học. Thông qua chương trình, nhà trường hướng tới việc đồng hành cùng thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, tiếp cận AI sớm để sẵn sàng bước vào thị trường lao động số.

Học bổng Thế hệ AI – ai cũng xứng đáng được trao cơ hội.

Học bổng không chỉ dành cho người có bảng điểm “đẹp”

Khác với các chương trình học bổng chỉ tập trung vào thành tích xuất sắc, Poly NextGen được thiết kế mở, đánh giá qua nhiều hình thức. Nhà trường không đặt nặng điểm số tuyệt đối mà khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và khả năng thích nghi công nghệ mới.

Thay vì áp lực thành tích, FPT Polytechnic mở rộng cửa đón nhận những Gen Z chủ động và sáng tạo. Đây không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính với các mức học bổng từ 30% đến 90% học phí, mà còn là "tấm vé thông hành" đưa bạn gia nhập cộng đồng sinh viên năng động, được cọ xát thực tế với doanh nghiệp ngay từ học kỳ đầu tiên.

Cụ thể, chương trình bao gồm các nhóm học bổng chính như Học bổng GenZ Sáng tạo, hỗ trợ 50% học phí kỳ đầu cho thí sinh có sản phẩm sáng tạo và đáp ứng điều kiện điểm trung bình ≥ 6.5 ở ít nhất một môn (Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, GDCD hoặc Giáo dục kinh tế pháp luật, Tin học). Điểm xét theo học kỳ 2 lớp 11 hoặc học kỳ 1 lớp 12.

Học bổng Poly Star, với mức hỗ trợ từ 50 đến 90% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có thành tích thể thao nổi bật ở các cấp, khi vượt qua vòng phỏng vấn đánh giá của Nhà trường.

Nhóm học bổng Tài năng trẻ từ 30 đến 90% học phí năm đầu, dành cho thí sinh đạt giải trong các cuộc thi học thuật, công nghệ, sáng tạo, thể thao… do nhà trường tổ chức hoặc vượt qua vòng phỏng vấn học bổng.

Học bổng NextGen, hỗ trợ 50% học phí kỳ đầu cho thí sinh có điểm trung bình từ 7.0 trở lên ở ít nhất 01 môn (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế pháp luật hoặc GDCD, Tin học, Tiếng Anh) xét theo học bạ kỳ 2 lớp 11 hoặc kỳ 1 lớp 12.

Không chỉ dành cho 2K8, Trường còn triển khai đa dạng ưu đãi đến với mọi đối tượng, tiếp bước hành trình chinh phục tri thức và làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.

Song song đó, trường còn triển khai các ưu đãi từ 2.000.000 đến 10.000.000VNĐ dành cho sinh viên nhập học sớm, sinh viên chuyển trường, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc thí sinh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Gen Z làm chủ kỷ nguyên số với mô hình đào tạo thực hành gắn liền AI

Đón đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo, FPT Polytechnic khẳng định vị thế tiên phong khi tích hợp AI vào chương trình đào tạo như công nghệ thông tin, digital marketing, thiết kế đồ hoạ, quản trị kinh doanh, du lịch nhà hàng khách sạn, chip & bán dẫn, AI, ngôn ngữ…sinh viên đều được trang bị kỹ năng làm chủ công nghệ ngay trên ghế nhà trường.

Kiên trì với triết lý đào tạo“Thực học – Thực nghiệp”, FPT Polytechnic chú trọng tối ưu trải nghiệm thực tế để sinh viên có thể đi làm sớm. Lợi thế này được bảo chứng bởi mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp đối tác, cho phép người học trực tiếp thực chiến dự án ngay từ học kỳ đầu tiên

Chính mô hình đào tạo sát sườn này đã giúp 97,7% sinh viên FPT Polytechnic có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sau hơn 15 năm khẳng định chất lượng, đây tiếp tục là bệ phóng vững chắc để Gen Z tự tin bứt phá trong thị trường lao động kỷ nguyên số.

Việc dành gần 48 tỷ đồng cho chương trình học bổng Poly NextGen được xem là một trong những nỗ lực của FPT Polytechnic nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ trong quá trình học tập, đồng thời tạo điều kiện để người học sớm tiếp cận thị trường lao động gắn với công nghệ và AI.