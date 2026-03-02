Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị: Xác minh hồ sơ học tập của Chủ tịch MTTQ xã Sen Ngư vì 'vênh' thời gian tốt nghiệp

Hoàng Nam
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc xác minh hồ sơ học tập của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sen Ngư khi xuất hiện bất thường về trình tự thời gian tốt nghiệp bổ túc THCS và việc nhập học bổ túc THPT.

Ngày 2/3, Đảng ủy xã Sen Ngư cho biết đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị đề nghị kiểm tra, làm rõ hồ sơ học tập của ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã này, sau phản ánh liên quan việc học bổ túc THPT khi chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

img-0307.jpg
Bằng tốt nghiệp THCS của ông Thuấn có sau khi ông đã nhập học lớp 10.

Theo hồ sơ, ông Thuấn tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23/12/2004 tại Hội đồng thi Lệ Thủy (Quảng Bình cũ) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại khá; bằng do Sở GD&ĐT Quảng Bình cấp.

Tuy nhiên, tài liệu lưu tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy thể hiện ông Thuấn đã nhập học lớp 10 bổ túc THPT từ ngày 1/9/2004 đến 28/2/2005; tiếp đó học lớp 11 từ 1/3/2005 đến 31/10/2005 và lớp 12 từ 1/12/2005 đến 8/5/2006. Ngày 31/5/2006, ông dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại Hội đồng coi thi Trung tâm GDTX Lệ Thủy và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại trung bình.

Đối chiếu mốc thời gian cho thấy ông Thuấn bắt đầu học lớp 10 bổ túc THPT gần 4 tháng trước khi dự thi và được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hải - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết hồ sơ thi tốt nghiệp bổ túc THCS và THPT của ông Thuấn đều được lưu trữ đầy đủ, kết quả thi là có thật. Tuy nhiên, theo quy định, người học phải có bằng tốt nghiệp THCS mới đủ điều kiện nhập học THPT.

img-0308.jpg
Bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc của ông Thuấn.

“Trường hợp này có sự chưa phù hợp về trình tự thời gian. Sở đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ bất thường” - ông Hải nói.

Hoàng Nam
