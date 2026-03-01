Hàng trăm học sinh Đà Nẵng tranh tài Robotics và Drone

TPO - Ngày 1/3, tại Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi Robotics & Drone Challenge 2026, thu hút hàng trăm học sinh đến từ 23 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tham gia.

Cuộc thi gồm hai nội dung: Robot dành cho khối tiểu học và Drone dành cho khối THCS. Trước vòng thi chính thức, các đội đã trải qua hơn một tháng tập huấn để làm quen thiết bị, rèn kỹ năng điều khiển, lập trình và xây dựng chiến thuật thi đấu.

Học sinh điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn.

Ở bảng Tiểu học, các đội điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn theo kịch bản mô phỏng tình huống thực tế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, khả năng quan sát và điều chỉnh linh hoạt trong giới hạn thời gian.

Trong khi đó, nội dung thi Drone ở khối THCS có mức độ phức tạp cao hơn khi thí sinh phải tính toán lộ trình bay, kiểm soát độ cao, hướng di chuyển và xử lý tình huống phát sinh để hoàn thành nhiệm vụ chính xác.

Theo ban tổ chức, việc thu hút đông đảo học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS tham gia cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với giáo dục STEM tại Đà Nẵng. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết, học sinh được trực tiếp vận dụng Toán học, Khoa học và Công nghệ vào nhiệm vụ cụ thể, qua đó rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm. Bên cạnh phần thi chính, khu vực trải nghiệm STEM – Robotics – Drone cũng thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham quan, tìm hiểu về mô hình học tập tích hợp và giáo dục công nghệ thực hành.

Đây không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn là môi trường khơi dậy đam mê, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và ý chí chinh phục tri thức cho học sinh.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc ở hai bảng thi. Ở bảng Tiểu học, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Nguyễn Du; giải Nhì thuộc về Trường Tiểu học Lý Công Uẩn; hai giải Ba được trao cho Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Ở bảng THCS, giải Nhất thuộc về Trường THCS Kim Đồng; giải Nhì thuộc về Trường THCS Trần Hưng Đạo; hai giải Ba được trao cho Trường THCS Trưng Vương và Trường THCS Hồ Nghinh.