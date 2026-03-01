Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

2 nữ sinh lớp 8 bị 'bắt' về làm vợ sau Tết

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi (Nghệ An) đã bị “bắt” về làm vợ theo tập tục địa phương.

Ngày 28/2, lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi (xã Na Loi, tỉnh Nghệ An) xác nhận, 2 nữ sinh của trường vừa bị “bắt” về làm vợ. Hiện nhà trường đang phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương vận động 2 nữ sinh lớp 8 trở lại trường học.

Theo đó, 2 nữ sinh lớp 8 gồm em L.H.A. và L.Y.D. (cùng trú bản Nọong Hán, xã Na Loi) được 2 nam thanh niên tổ chức “bắt vợ” đưa về nhà. Sự việc được cho là diễn ra vào ban đêm nên đã không ai kịp phát hiện để can ngăn.

t1.jpg
2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi đã nghỉ học để kết hôn. (Ảnh: Ngọc Anh).

Lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi cho hay, nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn. Tuy nhiên tập tục “bắt vợ” vẫn tồn tại ở một số địa bàn vùng cao Nghệ An. “Nói là bắt vợ, nhưng thực chất trước đó các em đã quen biết, có tình cảm với nhau và tự nguyện”, lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi nói.

Được biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi có hơn 40 học sinh vắng học. Nhà trường đã cắt cử giáo viên đến tận bản nắm bắt nguyên nhân, vận động học sinh trở lại trường. Đến nay chỉ còn 2 nữ sinh L.H.A. và L.Y.D. chưa trở lại trường.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Na Loi (Nghệ An) cho biết, sau khi nắm bắt sự việc 2 nữ sinh trên địa bàn tảo hôn, chính quyền đã giao Công an xã, các cơ quan đoàn thể, Ban quản lý bản xuống gia đình để nắm bắt thông tin sự việc, đồng thời tuyên truyền các em tiếp tục đến trường đi học. Bên cạnh đó, chính quyền xã, các cơ quan chức năng sẽ vận động tuyên truyền để các em hiểu biết về những tác hại cũng như tránh vi phạm pháp luật qua vụ việc này.

Ngọc Tú
#Nghệ An #đám cưới #bắt làm vợ #tảo hôn ở Nghệ An #vợ chồng #học sinh #nữ sinh #tập tục

Xem thêm

Cùng chuyên mục