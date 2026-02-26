Hàng loạt ngân hàng lớn hỗ trợ tài chính triển khai học bổng tiếng Anh cho học sinh Việt

Với định hướng lan tỏa giá trị giáo dục bền vững, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu công bố triển khai các chương trình học bổng với tổng nguồn lực quy mô lên tới một trăm tỷ đồng, nhận được sự đồng hành và bảo trợ tài chính từ nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín như Sacombank, BIDV, MSB, VPBank, MBBank, Lotte Finance cùng các đối tác chiến lược khác.

Sự tham gia của các định chế tài chính lớn không chỉ góp phần bảo đảm tính bền vững của các chương trình học bổng mà còn thể hiện sự chung tay của khối doanh nghiệp trong việc đầu tư cho thế hệ trẻ Việt Nam – những công dân toàn cầu trong tương lai.

Trong chiến lược phát triển năm 2026, Ocean Edu xác định học bổng và chính sách hỗ trợ giáo dục là một trụ cột quan trọng. Việc triển khai nguồn lực học bổng quy mô lớn, có sự đồng hành của hệ thống ngân hàng, cho thấy định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi học sinh được tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về ngôn ngữ và kỹ năng tư duy.

Nhiều ngân hàng lớn ký kết hợp tác chiến lược với Ocean Edu, mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ Việt Nam

“Vươn Cao Việt Nam” – Điểm nhấn trong chiến lược học bổng quy mô lớn

Trong chuỗi hoạt động này, học bổng “Vươn Cao Việt Nam” được triển khai trên toàn hệ thống như một điểm nhấn nổi bật, hướng tới học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ ghi nhận thành tích học tập, chương trình còn tôn vinh những nỗ lực rèn luyện và sự tiến bộ cá nhân trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Cách tiếp cận này phản ánh triết lý giáo dục nhân văn của Ocean Edu: mỗi học sinh đều có một hành trình riêng xứng đáng được ghi nhận và khuyến khích.

Bên cạnh các suất học bổng có giá trị hỗ trợ lên tới 100% học phí, Ocean Edu còn triển khai chính sách tặng 1 tháng học tiếng Anh dành cho học sinh từ 3 đến 16 tuổi, cùng nhiều quà tặng học phẩm thiết thực như balo, mũ bảo hiểm, máy tính bảng và các phần quà hỗ trợ học tập khác. Các chính sách này được xây dựng trên nền tảng nguồn lực tài chính có sự đồng hành từ các đối tác ngân hàng, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường Anh ngữ chuẩn quốc tế cho đông đảo học sinh.

Ocean Edu trao tặng học bổng “Vươn Cao Việt Nam” tới học sinh toàn quốc

Thông tin về chương trình học bổng “Vươn Cao Việt Nam”

Song song học bổng cộng đồng và quỹ khuyến khích nội bộ

Bên cạnh các hoạt động hướng tới cộng đồng,Ocean Edu đồng thời triển khai quỹ học bổng nội bộ nhằm tiếp thêm động lực cho những học viên đang theo học tại hệ thống. Thông qua các kỳ đánh giá định kỳ, hoạt động ngoại khóa và kết quả thi chứng chỉ quốc tế, những học viên có sự tiến bộ nổi bật hoặc đạt thành tích cao sẽ được trao thưởng và hỗ trợ học tập.

Mô hình khuyến khích song song giữa cộng đồng và nội bộ cho thấy định hướng phát triển bền vững của Ocean Edu, không chỉ tập trung mở rộng quy mô mà còn chú trọng duy trì chất lượng và sự gắn bó lâu dài của người học.

Học viên Ocean Edu nhận khen thưởng từ quỹ “Thắp sáng tiềm năng Ocean Edu”

Chung tay vì thế hệ công dân toàn cầu

Sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài có chuyên môn cao, Ocean Edu chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp tự nhiên, khuyến khích tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21. Các chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ giáo dục, với sự đồng hành của hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín, đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp học sinh hình thành nền tảng ngôn ngữ vững chắc và tư duy hội nhập sớm.

Trong thời gian tới, Ocean Edu tiếp tục mở rộng hợp tác cùng các đối tác tài chính và doanh nghiệp nhằm gia tăng nguồn lực cho các hoạt động học bổng và hỗ trợ giáo dục. Trên nền tảng đó, hệ thống không chỉ khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo ngoại ngữ uy tín, mà còn từng bước định hình vai trò là một tổ chức giáo dục đồng hành dài hạn cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.