68 chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hà Linh​
TPO - Năm 2026, Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo mới với 9.880 chỉ tiêu.

Trong 68 chương trình đào tạo năm nay có 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao – Elitech (19 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh; 3 chương trình tăng cường ngoại ngữ; 4 chương trình chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác); 2 chương trình Việt - Pháp (PFIEV); 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

img-7953.jpg
Thí sinh dự thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.

Dưới đây là danh mục các chương trình đào tạo năm 2026 và chỉ tiêu tuyển sinh:

img-7960.jpg
img-7961.jpg
img-7962.jpg
Các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể năm 2026 của Đại học.

Cũng theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2026, đơn vị sẽ tuyển sinh 9.880 chỉ tiêu và giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng; xét theo điểm thi Đánh giá tư duy và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, kỳ thi Đánh giá tư duy được tổ chức 3 đợt gồm:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; Ngày đăng ký 5-15/12/2025

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; Ngày đăng ký 5-15/2/2026

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; Ngày đăng ký 5-15/4/2026

Đối tượng dự thi: Là học sinh THPT, thí sinh tự do trên toàn quốc. Thí sinh dự thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính

Địa điểm tổ chức thi: Tại 11 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Các khối ngành có thể sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy để xét tuyển đại học gồm: Khối ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ; Khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; Khối ngành y, dược; Khối ngành công nghiệp, nông-lâm nghiệp, kỹ thuật hậu cần quân sự...

Hà Linh​
