AI ứng dụng thay đổi cuộc chơi ngành IT: Sinh viên học gì để không bị đào thải?

Trước yêu cầu mới của thị trường công nghệ, chương trình đào tạo Back-end, Full-stack gắn với AI ứng dụng và thực hành dự án đang trở thành lựa chọn cần thiết với sinh viên.

Doanh nghiệp ngành IT tìm kiếm nhân lực AI ứng dụng

Hiện nay, việc AI phát triển mạnh mẽ đã khiến thay đổi rõ rệt nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành IT. Báo cáo Lương và Thị trường tuyển dụng IT Việt Nam 2025–2026 của ITviec cho thấy, hơn 70% doanh nghiệp ngành IT đã đưa AI vào hoạt động vận hành. Theo đó, các vị trí được ưu tiên tuyển dụng tập trung vào nhóm trực tiếp phát triển sản phẩm và xây dựng hạ tầng công nghệ, nổi bật là Back-end Developer và Full-stack Developer.

Báo cáo cũng phân tích hầu hết doanh nghiệp ngành này không chỉ cần nhân sự biết lập trình, mà còn yêu cầu khả năng tối ưu hệ thống và làm việc hiệu quả trong môi trường ứng dụng AI.

Báo cáo của ITviec cho biết tích hợp AI vào các quy trình kinh doanh cốt lõi sẽ là chiến lược hàng đầu của các doanh nghiệp trong năm 2026

Trước những thay đổi này, các chuyên gia AI cho rằng sinh viên IT cũng buộc phải điều chỉnh cách tiếp cận việc học. Việc chỉ trang bị kiến thức lập trình cơ bản hoặc học rời rạc từng công nghệ riêng lẻ, không còn đủ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tế. Thay vào đó, sinh viên cần có định hướng rõ ràng vào phát triển Back-end, Full-stack gắn với AI ứng dụng, chú trọng thực hành dự án và mô phỏng môi trường doanh nghiệp.

Đặc biệt, bà Rakhee Das – Tiến sĩ Đại học Amity, chuyên gia AI quốc tế lưu ý để có thể đáp ứng những vị trí đang có nhu cầu tuyển dụng cao, người học cần ưu tiên các chương trình đào tạo chú trọng thực hành, cho phép tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học. Điều này giúp nâng cao năng lực chuyên môn và tăng lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn – Chuyên gia AI, tác giả công trình nghiên cứu về Generative AI từng lọt top 9 công trình được trưng bày tại NVIDIA GTC 2025, sinh viên lập trình hiện nay nên tập trung vào hướng phát triển AI ứng dụng, thay vì vội vàng đi sâu vào kiến trúc mô hình AI phức tạp.

Ông Nguyễn Quang Tuấn trả lời phỏng vấn của báo chí về quy mô phát triển của AI ứng trong sự kiện của Aptech tại cơ sở 285 Đội Cấn

Ông Tuấn cho hay 80–90% khối lượng công việc tại phần lớn các doanh nghiệp nằm ở khâu phân tích yêu cầu, xử lý và chuẩn bị dữ liệu, xây dựng API (giao diện lập trình ứng dụng), kết nối và vận hành AI trong các ứng dụng cụ thể. Đây mới là những kỹ năng giúp người học “vừa đi nhanh, vừa đi chắc” khi bước vào thị trường lao động.

Bên cạnh đó, lợi thế cạnh tranh của lập trình viên hiện nay nằm ở khả năng tối ưu hệ thống AI, biết thiết kế và phối hợp nhiều mô hình, đồng thời vận hành hiệu quả để giảm chi phí token (mã hóa) cho doanh nghiệp.

“Lối đi” nào cho sinh viên muốn bắt kịp lập trình AI ứng dụng

Ông Tuấn cho biết thêm nhu cầu của thị trường đang dịch chuyển mạnh sang AI ứng dụng theo từng lĩnh vực cụ thể như sản xuất, logistics hay dịch vụ, thay vì sử dụng các mô hình AI mang tính “dùng chung”.

Vì vậy, sinh viên lập trình cần được trang bị tư duy xây dựng giải pháp AI gắn với bài toán nghiệp vụ thực tế, đây chính là hướng đi bền vững để tạo điểm khác biệt khi gia nhập thị trường lao động.

Từ kinh nghiệm tuyển dụng, chuyên gia gợi ý công nghệ là ngành phát triển nhanh, sinh viên nên lựa chọn chương trình đào tạo về lập trình ngắn hạn mà vẫn đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp.

Lấy ví dụ từ Chương trình Lập trình viên Quốc tế AI ứng dụng (ADSE-AI) của Tập đoàn Aptech Ấn Độ, ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng đây là một trong những mô hình đào tạo hiện nay đáp ứng tương đối đầy đủ yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp công nghệ.

Ông Tuấn phân tích ADSE-AI được xây dựng trên khung kiến thức theo chuẩn quốc tế, vừa bảo đảm nền tảng để người học phát triển năng lực lập trình viên full-stack, vừa chú trọng đào tạo chuyên sâu về lập trình AI ứng dụng – mảng kỹ năng đang được các doanh nghiệp ưu tiên khi tìm kiếm nhân lực.

Theo nội dung được công bố trên website chính thức của Aptech tại Việt Nam aptechvietnam.com.vn chương trình này đặt AI ứng dụng là nội dung chủ lực đào tạo, thông qua việc giảng dạy 21 ngôn ngữ lập trình nền tảng và 11 công nghệ và công cụ AI ứng dụng đang được doanh nghiệp sử dụng phổ biến.

Một buổi học nhóm chuẩn bị cho đồ án cuối kỳ của học viên Aptech cơ sở 19 Lê Thanh Nghị

Cùng với 4 đồ án theo quy trình doanh nghiệp cuối mỗi học phần, người học có cơ hội tiếp cận đầy đủ các bước từ phân tích yêu cầu, xây dựng đồ án, tích hợp AI đến triển khai và vận hành. Đây cũng chính là những kỹ năng cần thiết của lập trình viên AI ứng dụng trong môi trường thực tế.

Ngoài ra, ADSE-AI được thiết kế không chỉ dành cho sinh viên công nghệ. Mà còn phù hợp với người mới bắt đầu hoặc người đi làm muốn chuyển nghề.

Dựa trên các báo cáo uy tín quốc tế về thị trường AI toàn cầu, mảng ứng dụng và dịch vụ AI đang trở thành trọng tâm đầu tư của doanh nghiệp, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lập trình AI ứng dụng tăng mạnh trong thời gian tới. Trước xu hướng này, người học cần sớm định hình lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp để nắm bắt cơ hội.