3 trường đại học top đầu ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026

TPO - Các trường ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Công nghệ thông tin và ĐH Khoa học Sức khỏe vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới, mở rộng cơ hội xét tuyển, tăng chỉ tiêu và đổi mới cách xét tuyển để phù hợp với chính sách từ Bộ GD&ĐT và xu hướng chung của tuyển sinh đại học.

Theo đề án vừa công bố của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, phương án tuyển sinh chính quy năm 2026 có tổng 5.715 chỉ tiêu — tăng khoảng 500 chỉ tiêu so với năm 2025, đặc biệt ở các ngành đào tạo giáo viên như giáo dục mầm non, tiểu học, sư phạm tự nhiên và ngoại ngữ.

Thí sinh lớp 12 chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển đa dạng gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển học sinh lớp chuyên; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét tuyển kết hợp học bạ THPT và thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức.

Với phương án này, thí sinh có nhiều lựa chọn hơn để tiếp cận đầu vào những ngành đào tạo giáo viên trọng điểm, đồng thời tăng tính cạnh tranh và công bằng trong xét tuyển.

Ở khối ĐHQG TPHCM, Trường ĐH Công nghệ thông tin công bố kế hoạch tuyển hơn 2.300 chỉ tiêu cho năm 2026 với điểm mới đáng chú ý: mở rộng diện tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia ở các môn văn, sử, địa bên cạnh các môn truyền thống như toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh và ngoại ngữ khác.

Nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức chính, bao gồm: Tuyển thẳng, áp dụng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic khoa học quốc tế và các đối tượng ưu tiên; Xét tuyển tổng hợp dựa trên công thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ và các điểm cộng ưu tiên nhằm đảm bảo quyền lợi và tính linh hoạt cho thí sinh.

Với phương thức xét tổng hợp, công thức xét tuyển: Điểm xét tuyển = Hs1 × THPT + Hs2 × ĐGNL + Hs3 × HB + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó hệ số thành phần điểm: Hs1 = 47.5%, Hs2 = 47.5%, Hs3 = 5%.

Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 100, mức tối đa là 100 điểm.

Các loại điểm thành phần để xét tuyển gồm:

Thành phần điểm THPT: THPT_ĐT: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh (tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành); THPT_QĐ: Điểm THPT quy đổi từ điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) theo phương pháp bách phân vị; THPT_QT: Điểm tốt nghiệp THPT theo chương trình quốc tế (A level, IB...).

Thành phần điểm ĐGNL: ĐGNL_ĐT: Điểm thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; ĐGNL_QĐ: Điểm ĐGNL quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị; ĐGNL_QT: Điểm của chứng chỉ quốc tế ĐGNL (SAT, ACT...).

Thành phần điểm học bạ (HB): Điểm trung bình 3 năm kết quả học tập THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành.

Tương tự, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe của ĐHQG TPHCM công bố tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp duy nhất từ năm 2026. Dựa trên quyết định của ĐHQG TPHCM, trường tính điểm xét tuyển bằng cách kết hợp nhiều tiêu chí như điểm đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ trung học phổ thông.

Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Trong đó, điểm đánh giá năng lực được giữ với tỷ trọng tối thiểu 40%, kết hợp với điểm thi THPT và học bạ cùng các điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm SAT nhằm thu hút thí sinh có năng lực học tập đa dạng.

Trường dành khoảng 5% chỉ tiêu cho diện tuyển thẳng và ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT nhưng vẫn nhấn mạnh phương thức xét tuyển tổng hợp là hình thức chủ đạo.