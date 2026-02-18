Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều trường đại học tại TPHCM công bố đề án tuyển sinh 2026

Nguyễn Dũng
TPO - Năm 2026, nhiều trường đại học lớn tại TPHCM đã công bố đề án tuyển sinh với điểm chung là đa dạng hóa phương thức xét tuyển, kết hợp nhiều nguồn điểm và công khai học phí sớm để thí sinh, phụ huynh chủ động lựa chọn.

Theo đề án tuyển sinh vừa công bố, năm 2026, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) dự kiến tuyển khoảng 3.200 sinh viên, tăng 500 chỉ tiêu so với năm trước.

tp-thi3.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM.

Ngoài phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tối đa 5%), toàn bộ số lượng còn lại thực hiện xét tuyển tổng hợp theo thống nhất chủ trương của ĐHQG TPHCM.

Công thức tính điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Trong đó, điểm học lực năm 2026 được tính gồm điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) chiếm 55% kết hợp cùng bài thi tốt nghiệp THPT chiếm 35%, điểm học bạ chiếm 10%. Từ năm 2027 trở đi, trường này sẽ điều chỉnh tỷ lệ điểm từng thành phần.

ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của trường cho biết, những thí sinh không thi ĐGNL được quy đổi bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, trường cũng công bố học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) với chương trình dạy và học bằng tiếng Việt là 35,8 triệu đồng/năm; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần là 55 triệu đồng/năm và chương trình dạy học bằng tiếng Anh là 73,5 triệu đồng/năm.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, năm 2026 trường tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, cho phép thí sinh sử dụng một hoặc nhiều nguồn điểm, như: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và điểm học bạ lớp 12.

Nhà trường mở rộng tuyển sinh hơn 40 ngành, trong đó có các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, robot và hệ thống điều khiển, công nghệ tài chính… Thí sinh có thể quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm theo quy định. Đáng chú ý, sinh viên học tại phân hiệu Quảng Ngãi được giảm 50% học phí.

Trong khi đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) áp dụng cách tính điểm mới: chuẩn hóa toàn bộ điểm xét tuyển về cùng một thang điểm để đảm bảo công bằng giữa các phương thức.

Trường sử dụng kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực và học bạ 3 năm THPT. Một số ngành đặc thù như công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch có yêu cầu riêng về điểm môn toán. Học phí dự kiến dao động từ khoảng 32 đến 70 triệu đồng/năm tùy chương trình đào tạo.

Nguyễn Dũng
