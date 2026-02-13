Ca khúc “Bống Bống Bang Bang” xuất hiện trở lại trong đêm sinh nhật 19 năm Ocean Edu

Tối ngày 12/02/2026, Lễ Tổng kết năm 2025 kết hợp mừng sinh nhật 19 tuổi của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã diễn ra trong không khí sôi động và trang trọng, quy tụ hàng nghìn cán bộ nhân viên trên toàn quốc cùng đại diện các đối tác và khách mời nghệ sĩ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là phần biểu diễn của ca sĩ Isaac – nghệ sĩ khách mời chính của đêm sự kiện. Trong 4 tiết mục gửi tới Ocean Edu , ca khúc “Bống Bống Bang Bang” được trình diễn trên sân khấu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tham dự. Theo ghi nhận tại sự kiện, nhiều khán giả đồng loạt hòa giọng theo giai điệu quen thuộc, tạo nên bầu không khí hào hứng tại hội trường. Việc ca khúc xuất hiện trở lại trong bối cảnh trước đó từng có thông tin liên quan đến việc gỡ bỏ trên nền tảng số càng khiến tiết mục nhận được nhiều chú ý.

Ca sĩ Isaac biểu diễn tại sự kiện kỷ niệm 19 năm hoạt động của Ocean Edu

Ca sĩ Isaac gửi lời chúc mừng sinh nhật Ocean Edu 19 tuổi

Bên cạnh phần biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn bao gồm các hoạt động tổng kết thành tựu, vinh danh tập thể – cá nhân tiêu biểu và công bố định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Sân khấu được đầu tư về ánh sáng, âm thanh cùng sự tương tác liên tục giữa nghệ sĩ và khán giả góp phần tạo nên không khí trẻ trung, năng động.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, sự kiện còn là dịp để Ocean Edu nhìn lại hành trình phát triển trong năm vừa qua với nhiều hoạt động đào tạo, mở rộng hệ thống và tăng cường trải nghiệm học tập cho học viên. Đại diện đơn vị cho biết việc tổ chức chương trình tổng kết kết hợp sinh nhật thường niên nhằm tạo không gian gắn kết nội bộ, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo trong toàn hệ thống.

Bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Ocean Edu phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 19 năm

Bên lề chương trình, nhiều hoạt động giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm và tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ khách mời với người tham dự cũng được ghi nhận, góp phần duy trì không khí sôi nổi xuyên suốt buổi tối. Theo quan sát tại hội trường, lượng người tham dự lớn cùng sự hưởng ứng liên tục ở các tiết mục nghệ thuật cho thấy sức hút của sự kiện, đồng thời phản ánh xu hướng kết hợp yếu tố văn hóa – giải trí trong các chương trình nội bộ quy mô lớn hiện nay.

Nhân sự Ocean Edu hào hứng hưởng ứng các hoạt động tại sự kiện Lễ tổng kết 2025 và mừng sinh nhật 19 tuổi

Bước sang tuổi 19, Ocean Edu tiếp tục nhấn mạnh định hướng phát triển dựa trên chất lượng đào tạo và trải nghiệm học tập hiện đại. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một năm hoạt động mà còn đánh dấu cột mốc phát triển của hệ thống trong hành trình xây dựng môi trường học tiếng Anh chuyên nghiệp, hướng tới cộng đồng học viên trên toàn quốc.