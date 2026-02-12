Bùng nổ và giàu cảm xúc Lễ tổng kết 2025 và mừng sinh nhật Ocean Edu 19 tuổi

Ngày 12/2, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức Lễ tổng kết năm 2025 và kỷ niệm 19 năm hoạt động với sự tham gia của hơn 3.000 giáo viên nước ngoài cùng cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống. Sự kiện đánh dấu một chặng đường phát triển đáng chú ý của đơn vị đào tạo ngoại ngữ quy mô toàn quốc, theo đuổi định hướng bền vững dựa trên chất lượng đào tạo và giá trị thực.

Không chỉ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, chương trình còn ghi nhận sự đồng hành của các đối tác và doanh nghiệp uy tín trong nhiều lĩnh vực: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch FTE Hạ Long, Công ty Cổ phần FTE (FTE Ba Đình), Công ty CPTM Dịch vụ Minh Phong, Công ty TNHH HCP Group, Công ty CP Đầu tư & Quảng cáo Đại Dương Xanh, Ngân hàng MSB, Công ty TNHH TMDV TBH Phong Dương, Công ty Quảng cáo và nội thất Tín Nghĩa… Sự hiện diện của các đối tác lớn cho thấy mức độ tin cậy của Ocean Edu trong việc kết nối nguồn lực xã hội, từng bước mở rộng hệ sinh thái hợp tác giáo dục, hướng tới các chuẩn mực vận hành hiện đại.

Được thành lập từ năm 2007, Ocean Edu bước vào lĩnh vực giáo dục với sứ mệnh mang môi trường tiếng Anh chuẩn quốc tế đến gần hơn với thế hệ trẻ trên khắp mọi miền. Sau gần hai thập kỷ, hành trình ấy không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn bằng năng lực vận hành và mức độ lan tỏa của một thương hiệu giáo dục có độ phủ sâu rộng. Hiện Ocean Edu phát triển gần 200 trung tâm đào tạo trên toàn quốc, lựa chọn mở rộng cơ hội tiếp cận ngoại ngữ chất lượng tới nhiều tỉnh thành, không chỉ tập trung ở các đô thị lớn.

Toàn cảnh không gian sự kiện kỷ niệm 19 năm với quy mô hơn 3.000 nhân sự toàn hệ thống

Tại lễ kỷ niệm, Bà Vũ Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Ocean Edu, chia sẻ: “19 năm là một hành trình của niềm tin và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Tầm vóc của Ocean Edu hôm nay không chỉ nằm ở những con số về chi nhánh hay số lượng học viên, mà ở giá trị tri thức mà chúng tôi đã đồng hành cùng các thế hệ học sinh Việt Nam. Chúng tôi tin rằng giáo dục tử tế và chất lượng thực là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.” Theo đại diện doanh nghiệp, quan điểm này phản ánh triết lý dài hạn của đơn vị: lấy giá trị giáo dục làm nền tảng, lấy uy tín làm tài sản thương hiệu.

Bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Ocean Edu phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 19 năm

Sau 19 năm hình thành và phát triển, Ocean Edu là một trong những tổ chức đào tạo ngoại ngữ có quy mô lớn tại Việt Nam với gần 200 trung tâm trên toàn quốc, đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài cùng hàng nghìn cán bộ, giáo viên và nhân sự chuyên môn đồng hành trong công tác đào tạo và vận hành. Mạng lưới trung tâm liên tục được mở rộng qua từng năm phản ánh quá trình phát triển ổn định, đồng thời cho thấy khả năng quản trị hệ thống và tiêu chuẩn hóa vận hành.

Mỗi năm, Ocean Edu chăm sóc hàng trăm nghìn lượt học viên ở nhiều lứa tuổi, mang đến môi trường học tập tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Nhiều học viên đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, mở rộng cơ hội học tập và phát triển trong bối cảnh hội nhập. Tỷ lệ phụ huynh và học viên tiếp tục lựa chọn Ocean Edu ở mức cao cũng là chỉ số cho thấy sự gắn bó và niềm tin đối với chất lượng đào tạo của hệ thống.

Tập thể nhân sự Ocean Edu trong Lễ tổng kết 2025 và mừng sinh nhật Ocean Edu 19 tuổi

Sự đồng hành của các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục và tài chính như Tập đoàn Giáo dục & Xuất bản Pearson và Ngân hàng MSB cho thấy định hướng phát triển theo chuẩn mực quốc tế mà Ocean Edu đang theo đuổi. Trong đó, hợp tác với Pearson góp phần nâng cao chất lượng học thuật và chuẩn hóa trải nghiệm học tập cho học viên. Ở khía cạnh dịch vụ và tiện ích, việc phối hợp cùng MSB giúp đa dạng hóa các giải pháp thanh toán và hỗ trợ phụ huynh tiếp cận các lựa chọn tài chính thuận tiện hơn trong quá trình đầu tư giáo dục cho con trẻ.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ocean Edu và các đối tác chiến lược

Không chỉ dừng lại ở hoạt động đào tạo, Ocean Edu còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi tham gia tư vấn và đồng hành xây dựng Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Hằng năm, hệ thống đồng hành cùng hơn 2.000 trường học, dành ngân sách hàng trăm tỷ đồng để trao học bổng và lan tỏa phong trào học ngoại ngữ trên khắp cả nước, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh nhiều địa phương.

Ocean Edu dành quỹ học bổng hàng trăm tỷ đồng đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục quốc gia

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Ocean Edu định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, chú trọng cải thiện trải nghiệm học tập của học viên, tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Hệ thống từng bước hướng tới mục tiêu trở thành một hệ sinh thái giáo dục đáng tin cậy và bền vững trong dài hạn, đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ.