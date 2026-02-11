Học sinh lớp 1 bị ‘nhốt’ trong lớp nhiều giờ: Tạm đình chỉ cô giáo

TPO - Liên quan đến sự việc học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nậm Lầu (tỉnh Sơn La) bị “nhốt” nhiều giờ trong lớp học, ngày 11/2, cô giáo chủ nhiệm đã bị tạm đình chỉ để làm rõ sự việc.

Theo báo của Trường tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu (Sơn La), tại lớp 1 E do cô giáo L.T.S, sinh năm 1984 làm giáo viên chủ nhiệm, trong lớp có 19 học sinh. Trong đó, có cháu L.D.P, sinh năm 2019, có hộ khẩu và đang cư trú tại bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu.

Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 10/2, sau khi hết giờ lên lớp cô giáo cho học sinh kê lại bàn ghế theo quy định.

Thời điểm đó, do thời tiết lạnh nên các cửa sổ của lớp học đều khóa. Lớp có 2 cửa chính (cửa chính phía cuối lớp bị khóa ngoài) do khóa mới bị hỏng và chỉ mở một cửa chính ở phía bục giảng.

Học sinh bị bỏ quên trong lớp học.

Sau khi học sinh ra về, cô S. đứng trên bục giảng quan sát lớp một lượt, thấy không còn học sinh trong lớp nên đã khóa cửa ngoài và ra về.

"Quá trình này do sơ suất của bản thân cô S. đã không quan sát kỹ, không di chuyển xuống cuối lớp kiểm tra kỹ các góc khuất nên không phát hiện ra trong lớp vẫn còn cháu L.D.P chưa ra khỏi lớp, vì vậy đã khóa cửa lớp và ra về”, báo cáo nêu.

Cô giáo chủ nhiệm thừa nhận đây là lỗi của mình, bản thân không cố ý để xảy ra sự việc. Ngoài ra, cô khẳng định, không có mâu thuẫn gì với gia đình và học trò.

Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, trong suốt quá trình công tác, cô S. luôn là giáo viên luôn nhiệt tình, bám trường, bám lớp, tận tụy trách nhiệm với học sinh và được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phía gia đình học sinh cho biết, do nhà gần trường nên hằng ngày con tự đi học và tự di chuyển về nhà. Đến khoảng 17 giờ, gia đình chưa thấy con đi học về nên bố mẹ đã đi tìm và phát hiện con vẫn còn trong lớp trong tình trạng tắt điện, khóa cửa ngoài.

Sau đó, gia đình đã báo nhà trường và được giáo viên phụ trách điểm trường đến mở cửa cho học sinh ra ngoài. Học sinh này sau đó được kiểm tra sơ bộ về tình trạng sức khỏe, tinh thần và kết quả hiện tại bình thường.

Ngay sau sự việc xảy ra, Đảng ủy - UBND xã đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình và cháu L.D.P. Đồng thời chỉ đạo Công an xã xác minh theo quy định, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, UBND xã Nậm Lầu cũng chỉ đạo Trường Tiểu học Nậm Lầu ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác với cô giáo L.T.S để phục vụ làm rõ vụ việc.

Điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, đóng trên địa bàn bản Lọng Lầu, xã Nậm Lầu có 9 lớp học, cách điểm trung tâm 3,5 cây số. Điểm trường hiện có 208 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo học.

Sự việc cũng đã được UBND xã báo cáo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.