Giáo dục

Google News

TPHCM có thêm một trường đại học công nghệ

Nguyễn Dũng
TPO - TPHCM sẽ có thêm một cơ sở giáo dục đại học mới sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương.

Theo quyết định do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 10/2, Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương được phép thành lập trên cơ sở sử dụng một phần diện tích đất của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, tại phường Đông Hòa, TPHCM.

432602830192092098-1770729290024933414871.jpg
Thiết kế dự kiến của Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương - Ảnh: DAP

Việc thành lập trường nhằm mở rộng mạng lưới giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Nam.

Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan thẩm định hồ sơ, điều kiện đầu tư và hoạt động giáo dục, bảo đảm trường đủ điều kiện đi vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Bộ GD&ĐT cũng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng về quá trình triển khai chủ trương thành lập Trường đại học Công nghệ Nam Bình Dương.

Theo Nghị định 125 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, việc thành lập một trường mới phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học; được UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chấp thuận; diện tích xây dựng trường tối thiểu là 5 ha.

Nếu là trường tư thục, dự án phải có vốn đầu tư tối thiểu 1.000 tỷ đồng, không bao gồm giá trị đất xây dựng. Quy trình thành lập trường đại học gồm hai bước: phê duyệt chủ trương và cấp phép thành lập, đều do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cả nước hiện có khoảng 240 trường đại học, trong đó 1/3 tập trung ở TPHCM. Hầu hết các trường thuộc quản lý của bộ, ngành, chỉ ba trường trực thuộc UBND thành phố là Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Nguyễn Dũng
